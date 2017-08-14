29 Temmuz'da gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları duyuruldu. Binlerce öğrencinin katıldığı ve Malatya’dan da katılımın olduğu sınavın hemen ardından ehliyet sınav soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden adaylar ile paylaşıldı.

BİR SONRAKİ EHLİYET SINAVI

Sonuçlarla beraber kimi sürücü adayı sevinirken, kimileri ise sınavda geçer not alamadığı için üzüldü. Bu kapsamda bir sonraki ehliyet sınavının da 7 Ekim 2017 tarihinde yapılacağı bilgisi verildi. Gerçekleştirilecek olan sınava katılan yeni adaylar ya da bir önceki sınavlardan başarısız olmuş olan kişiler yeterli puanı almaya çalışacaklar.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

70 puan ve üzerinde sonuç elde eden adaylar ehliyetlerini alabilmek için son aşama olan direksiyon sınavına girecekler. Direksiyon sınavının tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmazken, ilgili birimlere ve ehliyet kurslarına sınavın tarihi duyurulacak.

DİREKSİYON SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

“- Aday sürücü koltuğuna oturmadan önce heyecanını yenmeli ve konstantre içinde olmalıdır.

- Direksiyon sınavına giren aday, kontağı çalıştırmadan önce yapması gerekenler: Koltuk ayarlaması, aynaları ayarlaması, aday manuel vitesli bir arabada sınava girecekse vitesi boşa alması.

- Arabayı çalıştırdıktan sonra adayın yapması gerekenler: Aday kolunu pencere tarafına uzatmamalı, her iki eliyle direksiyona hakim olmalı. Hız sınırlarına göre arabayı kullanmalı (ne çok yavaş, ne çok hızlı). Aday yanındaki hocasıyla ve arkadaki görevlilerle konuşmamalı, soru sorulduğunda gözlerini yoldan ayırmadan cevap vermelidir.

- Şerit değiştirmede hızlı hareket etmemeli; ilk önce geçeceği şerite doğru sinyal vermeli ve yan aynalardan o şeriti kontrol etmeli (Görevlilerin en çok dikkat ettiği durum), diğer şerite geçerken direksiyonu hemen çevirmemeli, yavaşça hareket etmelidir.

Direksiyon sınavında aday arabanın içinde 30 dakika kalmışsa, sınavı geçmiş demektir. 30 dakikadan önce eğer aday arabadan indirildiyse, sınavı geçersiz olarak görülmektedir.”

ŞİMDİŞ SIRA DİREKSİYONDA

Diğer taraftan, ehliyet sınavından geçer puan alan ve çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Keser, “Araba almak istiyorum ama önce ehliyet almam gerek. Ehliyet sınavını geçtim. Şimdi sıra araba sürmeyi öğrenmekte. Tabi araç sürmeyi tam öğrenmeden trafiğe çıkmayı düşünmüyorum. Direksiyon kurslarında bunu da öğreneceğim” dedi.









MUTLU SARIGÜL