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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, toprak yığınına çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, toprak yığınına çarptı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:11
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, toprak yığınına çarptı

Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aşkın Güler yönetimindeki 34 BEJ 136 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı.

Kazada sürücü Aşkın Güler ile Erdam Kaya ve Doğukan Yaman yaralandı. Kaza bölgesine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Aşkın Güler, hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Diğer iki yaralı da 112 Acil Yardım ambulansı ile hastaneye kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıPÜTÜRGE İLÇESİ
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