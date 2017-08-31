31 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Dinamik bir ekiple…

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Namık Şahin, “Dinamik bir ekiple Battalgazi ve Malatya’mıza önemli katkılar vereceğimize inancımız tamdır” dedi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:38
Dinamik bir ekiple…

  Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olan İş Adamı Namık Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Gürkan’a MTSO seçim süreci hakkında bilgiler veren Şahin, Malatya’nın en büyük ilçelerinden biri olan Battalgazi’nin, ticari hayat ve ekonomisinin yanında önemli bir kültürel sahada bulunduğunu söyledi.

Malatya’nın eğitim, spor ve sosyal alanının Battalgazi Belediyesi sınırlarında olduğunu belirten Şahin, “Malatya tarihi, şehir merkezi yine bu belediyemiz sınırlarında yer alıyor. Malatya’nın köklü esnafçılık birikimini temsil ettiği gibi örnekliğini de oluşturuyor. Battalgazi, büyükşehir olma sürecinde merkez ilçe belediyesi olarak hızlı bir şekilde kurumsal kimliğini tamamladı. Bu bölgemizde MTSO üyelerimiz de çok yoğun olarak bulunuyor. Burada güçlü kültürü yanında ekonomisi de güçlü olan bir Battalgazi’nin başta Malatya olmak üzere tüm Türkiye’ye de önemli katkıları sunacağına inanıyoruz. Bizler de dinamik bir ekiple Battalgazi ve Malatya’mıza önemli katkılar vereceğimize inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MTSO seçiminin Malatya’ya hayırlı olmasını temenni etti.

İHA
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