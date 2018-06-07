Din kültürü öğretmenleri toplumda rol modeldir

4-7 Haziran arasında Din Kültürü ve Öğretmenleri ve Meslek Dersi Öğretmenleri Seminer Programı kapsamında Fıkıh İlmihal Öğretimi, Din Öğretiminde Temel Yaklaşımlar, Hadis Öğretimi, Siyer Öğretimi, Kur’an Okuma ve Tecvit, Arapça Eğitiminde Yöntem ve Güncel Kaynaklar, Tefsir Öğretimi, İtikadi Konuların Öğrenimi ve Din Öğretiminde Materyal Geliştirme Seminerleri verilecek.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programa İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, öğretim üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında İnönü Üniversitesi ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hazırlamış olduğu seminer programı için bir arada olduklarını belirten Prof. Dr. Fikret Karaman şöyle konuştu:

“İl Milli Eğitim Müdürümüzle ve diğer yetkili arkadaşlarımızla yaklaşık 4-5 ay önce bir araya geldik; DİKAP öğretmenleri ile imam hatip meslek dersi öğretmenlerinin bir araya gelebileceği bir seminer programının düzenlenmesi üzerinde konuşuldu ve tarih olarak bugüne denk geldi.”

HAYAT, OLDUĞU YERDE DURMUYOR

Hayatın olduğu yerde durmadığını, sürekli devam ettiğini, değiştiğini, dönüştüğünü ve dolayısıyla topluma yön veren, toplumun değişimini, dönüşümünü sağlayan öğretmenlerin de ısrarla bunun üzerinde durmaları gerektiğini ifade eden Karaman “Üniversite eğitimi insanı mesleğe hazırlar fakat pratik uygulamayı ve uygulamada karşılaşabilecek problemlerin tamamının çözümüne dâhil enformasyonu vermez. Bir anlamda öğretmen iş yerini ve modelini kendisi kurmak zorundadır. Şimdi birçoğumuz belki birkaç yıllık hoca olabilir ama ben inanıyorum ki her arkadaşımız üniversite bitirdikten sonra sosyal hayatın içerisine atılınca işin ne kadar farklı olduğunu daha iyi öğrendi. Hiçbir insanın üniversitede geleceğe yönelik yapacağı mesleğinin bütün detayını bilmesi mümkün değildir. Bu bir mühendis için de, avukat içinde ve aynı zaman da bir öğretmen için de geçerlidir. Dolayısıyla üniversite hayatından sonra bir mühendis, bir avukat, bir hekim başarılı olmak için nasıl yeni bir büro yeni bir çalışma ortamı oluşturuyorsa kanaatimce bir öğretmen de göreve başladıktan sonra üniversitede aldığı teorik bilgileri bir tarafa bırakarak pratik hayata yönelik yeni bir safha yeni bir sistem ile görevine başlaması gerekir” sözlerini kaydetti.

BU ÖĞRETMENLİK SORUMLULUK İSTİYOR

Karaman sözlerine şu şekilde devam etti:

“Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni belki doğrudan bir iş yeri açmayacak ama din bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin toplumun içinde sürekli bir rol model gibi bir fonksiyonu ve önceliği vardır. Belki diğer öğretmenlerden farklı olarak bu özelliğiyle bizi biraz daha baskıcı bir şey içine almakta ve bu bizi daha çok zorlamaktadır. Çünkü hem okullarda hem toplumlarda bize yüklenen farklı bir rol var. Eğer bir arkadaşımız din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği unvanını taşıyorsa okul da, öğrenci de ondan farklı bir şey bekliyor ve okula gelen o arkadaşımızın ikamet ettiği yerde de mutlaka kendisinden farklı beklentiler vardır.”

(Haber Merkezi – ÜNİHABER)