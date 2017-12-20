Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Engin, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Darende Kaymakamı Enver hakan Zengince’yi makamında ziyaret ederek, Zengince’ye yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarete Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Darende Temsilcisi Hakkı Kocatekin de katıldı.

Kaymakam Zengince ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Camilerin ve din görevlilerin din hizmetlerinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunması hususunda ve din görevlilerin sorunları hakkında istişarede bulunduk” ifadelerini kullandı.

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet ise, “Bizleri çok sıcak karşılayan Kaymakamımız Enver Hakan Zengince Bey’e tüm din görevlileri adına çok teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.



İHA