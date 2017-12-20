20 Aralık 2017 Çarşamba

Din görevlilerinin sorunları konuşuldu

Diyanet Sendikası Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette din görevlilerinin sorunları gündeme geldi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:57
Din görevlilerinin sorunları konuşuldu

  Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Engin, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Darende Kaymakamı Enver hakan Zengince’yi makamında ziyaret ederek, Zengince’ye yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarete Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası Darende Temsilcisi Hakkı Kocatekin de katıldı.

Kaymakam Zengince ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Camilerin ve din görevlilerin din hizmetlerinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunması hususunda ve din görevlilerin sorunları hakkında istişarede bulunduk” ifadelerini kullandı.

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet ise, “Bizleri çok sıcak karşılayan Kaymakamımız Enver Hakan Zengince Bey’e tüm din görevlileri adına çok teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahDiyanet Sendikası Malatya Şube Başkanı Mehmet EnginDarende Kaymakamı Enver Hakan ZenginceZiyaret

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017