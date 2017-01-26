Toplumun yardımseverlik duygularını sömürerek, insanlardan para ve yiyecek istemeyi alışkanlık haline getiren, kolay ve haksız kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak kurulan Mobil Huzur ve Denetim ekibinin, faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.



ÇOCUKLARI SOKAĞA MAHKÛM ETMEYİN

Malatya Belediyesi Zabıta Dairesi Müdürlüğü tarafından Mobil Huzur ve Denetim ekibinin faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olması, vatandaşların da bu konuda aydınlatılması ve daha duyarlı olması yönünde yapılan çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak hazırlanan afişler Malatya’nın merkezi noktalarında bulunan billboardlara astırıldı. Bu afişlerde ‘Çocuklardan alışveriş yaparak onları sokağa mahkûm etmeyin!’ ‘Dilendiriciliği meslek edindirmeyelim’ yazıları yer aldı. Bu sayede vatandaşların daha duyarlı hale gelmesi ve satıcılık yapan çocuklara ve dilendiricilere para vermeyip onların bu yaptıklarını meslek edinmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.



DİLENCİLİĞE DUR DEYİN

Dilencilerin din istismarı yaptığı ve halkın manevi duygularını sömürdüğü gerekçesiyle de ‘Dini ve İnsani duygularınızın sömürülmesine izin vermeyin! Dilenciliğe dur deyin!’ afişleri de asıldı.



2016’DA 766 DİLENCİYE MÜDAHALE EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre; Mobil Huzur ve Denetim ekibi tarafından 2016 yılında bin 802 adet denetim ger1çekleştirildi. Bu denetimler kapsamında; dilencilik yapan 766 vatandaşa müdahale edildi ve 77 bin 700 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Yapılan açıklamada ise, denetimlerin hız kesmeden devam ettirileceği, duygu sömürüsü yapanların sayısını 2017 yılında minimum seviyeye çekmek için ekiplerin üstüne düşen görevi yerine getirecekleri bildirildi. Minimum seviyeye çekmek içinde öncelikle vatandaşların bu konuda bilinçli olması gerektiği belirtildi.

TAHİR ÖZÇELİK