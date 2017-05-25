25 Mayıs 2017 Perşembe

Dilek’te sıkı denetim

Türkiye Huzur Operasyonu kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde de jandarma ekipleri uygulama yaptı.

25 Mayıs 2017 Perşembe 17:30
Dilek’te sıkı denetim
  Kent merkezinde polis ekipleri uygulama yaparken, ilçe ve köylerde ise jandarma ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesinde jandarma ekipleri giriş ve çıkışları tuttuğu huzur uygulamasında şüpheliler üzerinde arama yaptı.
Narkotik köpeğinin de bulunduğu uygulamalarda durdurulan araçlar didik didik aranırken, umuma açık yerlerde de denetimler gerçekleştirildi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya