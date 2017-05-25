Kent merkezinde polis ekipleri uygulama yaparken, ilçe ve köylerde ise jandarma ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesinde jandarma ekipleri giriş ve çıkışları tuttuğu huzur uygulamasında şüpheliler üzerinde arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de bulunduğu uygulamalarda durdurulan araçlar didik didik aranırken, umuma açık yerlerde de denetimler gerçekleştirildi.

İHA