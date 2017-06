Kardeşlik ve dayanışma ruhunun üst seviyede yaşandığı meydan iftarında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, davete katılım gösteren tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti. İnönü Parkında düzenlenen ‘Meydan İftarı’nda bir araya gelen Dilekliler, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla oluşan manevi bir atmosferde hep birlikte iftar yaptı. Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncuları tarafından sahnelenen Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve keloğlan oyunlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



"Feyzinin ilçemizin her tarafında yaşanması için çalışıyoruz”

Başkan Polat, “11 ayın sultanı Ramazan ayı, hepimizin Allah’a yaklaştığı ve yakın olduğu, nefsin aslında hiçbir şey olduğunu hissettiği çok müstesna bir aydır. Ramazan ayını bereketli geçirmemiz, manevi feyzinden fazlasıyla istifade etmemiz gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerimizdeki sorumluluk gereği, bu güzel Ramazan Ayını dolu dolu geçiriyoruz ve bu ayın manevi feyzini Yeşilyurt’un her tarafına dağılması ve ulaşması için çaba harcıyoruz” dedi.

“Dilek Mahallemizdeki kardeşlik ve dayanışma ruhu takdire şayan”

Dilek Mahallesi’nin genel yapısı itibariyle Anadolu’yu tam olarak yansıtan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Polat, “Dilek, her rengin ve mezhebin olduğu, zengini, fakiri, genci, yaşlısı ve çocuğuyla birlikte hayatı paylaştıkları çok güzel bir mahallemiz. Burası Anadolu’yu tam anlamıyla yansıtan bir toplum yapısına sahiptir. Dilek’teki kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygusu örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

İHA