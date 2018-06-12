Dilek Mahallesi iftarda buluştu

Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Meydan iftarlarımıza gösterilen yoğun ilgi birlik ve beraberliğimizin nişanesidir” dedi.

7’DEN 70’E İFTAR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bütün meydan iftarlarımıza olduğu gibi Dilek Mahallemizdeki iftar davetimize kıymetli hemşerilerimiz yoğun ilgi göstererek geniş bir katılım sağladılar. Güzel bir Ramazan ayı akşamında, güzel bir havada Dilek’li kardeşlerimizle aynı sofrada oruç açmayı bize nasip eden Rabbime binlerce kez hamdolsun. Bütün meydan iftarlarımızda olduğu gibi buradaki programımızın da birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi toplumsal dayanışma ve kenetlenme ruhuna büyük kazanımlar sağlamıştır. Paylaşmanın ve bereketin en fazla yaşandığı 11 ayın sultanı Ramazan ayında halk arasındaki yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağlamak adına düzenlediğimiz iftar programlarımızda ki birlik ve beraberlik atmosferi hepimizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bizim tek amacımız var o da; ülkemizde, kentimizde ve ilçemizde huzur, güven, dayanışma ve kardeşliğin daha da sağlam bir yapıya kavuşmasıdır. Dilek Mahallemiz Yeşilyurt’un çok önemli parçalarından bir tanesidir, burada yaşayan değerli mahalle sakinlerimizin bir arada olmaları, muhabbetleri, beraber hareket etmeleri, iyiliksever ve çalışkan olmaları, samimi olmaları, dürüst olmaları meydan iftarımızın birlik ve beraberlik havasında geçmesine sebep olmaktadır. Hemşerilerimizle birlikte aynı sofra etrafında buluşup dostluk, dayanışma ve kardeşlik ruhu etrafında oruç açmanın huzuru ve maneviyatını yaşıyoruz. 7’den 70’e tüm mahalle sakinlerimize iftar davetimize icabet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum ” sözlerini kaydetti.

“DAYANIŞMA RUHUMUZU SÜREKLİ MUHAZAFA EDELİM”

Başkan Çınar konuşmasının devamında, “Gönlümüz Bir, Soframız Bir’ sloganıyla Ramazan ayı içerisinde düzenlediğimiz meydan iftarları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki iftar çadırımız, teravih namazı öncesinde ve sonrasındaki lokma tatlısı ve şerbet ikramlarımızla güzel bir Ramazan Ayı geçiriyoruz. Aynı zamanda hizmetlerimizin aksamaması içinde sahurdan itibaren ilçenin bütün alanlarında temizlik, kaldırım ve diğer saha çalışmalarımızla hizmetlerimize devam ediyoruz. Ramazan ayındaki bu kardeşliğimiz ve dayanışmamızın diğer aylarda da devam etmesini arzu ediyoruz. Rahmet ve bereketini üzerinde barındıran Ramazan Ayında kurulan iftar sofralarımızdaki paylaşma ve dayanışma ruhu bizim en büyük gücümüzdür. Rabbim, yapmış olduğumuz ibadetleri, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul buyursun. Bizim için ülkemizin birlik ve beraberliği her şeyden daha önemlidir. Millet olarak kenetlenme ruhuyla hareket edersek, toplumsal değerlerimize sahip çıkarsak, beraberliğimizden özdün vermezsek ülkemizin üzerinde oynanan oyunların hepsini el birliğiyle bertaraf ederiz” şeklinde konuştu.

Dilek Mahallesi’ne dört yıl içerisinde ciddi yatırımlarda bulunduklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, yapımı tamamlanan halı sahanın da kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

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