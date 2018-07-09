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Dikkatsizlik kazaları getirdi: 5 yaralı

Malatya'da yaşanan iki ayrı trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, 5 kişi yaralandı.

Dikkatsizlik kazaları getirdi: 5 yaralı

Malatya'da yaşanan iki ayrı trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, 5 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:10
Dikkatsizlik kazaları getirdi: 5 yaralı

İlk kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.E.Ç. idaresindeki 44 BZ 337 plakalı otomobil ile M. B. yönetimindeki 44 BL 049 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada B.B., M.Y., B.Y., E.Ç. ile M.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİNCİ KAZA

İkinci kaza ise Atatürk Caddesi Atatürk Evi önünde meydana geldi. 44 NU 686 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A.D.'nin kullandığı araç, plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü A.D.'nin yanındaki hamile eşi Ö. D. yaralandı. Kazaya neden olan araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Soruşturma devam ediyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKaza
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