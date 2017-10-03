Her 3 yetişkinden 1’inin yüksek tansiyon hastası olduğu ülkemizde hastaların neredeyse yarısı rahatsızlığından haberdar değil. Genellikle enseden başlayan baş ağrısı, kulakta çınlama ve uğultu, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hipertansiyon sinsice ilerleyerek kalp yetersizliğine de zemin hazırlayabiliyor. Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nihat Özer, yüksek tansiyonun nedenleri ve kontrol altına alınması için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Özer, yüksek tansiyon hastalarının sigarayı bırakmalarını, egzersiz yapmalarını ve kilo vermeleri gerektiğini söyledi.

YÜKSEK TANSİYON…

Yüksek tansiyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dr. Nihat Özer, “Kalp, dolaşım sisteminde bir motor görevi yapar. Kalp insanda dakikada 60-80 çarpma arasında değişen bir hızla dakikada 5-35 litre arası, günlük ise 9 bin litre kanı vücuda pompalar. Her bir atımda kalp kanı önce pompalar, sonra kanın yeniden kalbe dolması için istirahat haline geçer. Kan pompalandığında oluşan atardamar duvarındaki en yüksek basınç sistolik kan basıncı (büyük tansiyon), istirahat halinde oluşan en düşük basınç ise diyastolik kan basıncı (küçük tansiyon) olarak adlandırılır. Kan basıncı için ideal değerler büyük tansiyon 120 milimetre civa, küçük tansiyonun ise 80 milimetre civa civarında olmasıdır” şeklinde konuştu.

KİLO VERİLMELİ

Üst üste iki gün ve iki kez yapılan ölçümlerde büyük tansiyonun 140 milimetre civa ve üzerinde ya da küçük tansiyonun 90 milimetre civa ve üzerinde olmasına hipertansiyon (yüksek tansiyon) denildiğini söyleyen Özer, “Büyük tansiyonu 120-139 milimetre civa küçük tansiyonu 80-89 milimetre civa arasında olan kişiler yüksek tansiyon hastalığı için adaydır. Bu kişilerin mutlaka sağlıklı beslenmeleri, sigarayı bırakmaları, egzersiz yapmaları, kilo vermeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK TANSİYONUN GÖRÜLME YAŞI GİDEREK DÜŞÜYOR

Yüksek tansiyonu etkileyen faktörleri sıralayan Özer, yaş faktörünün etkisi ile ilgili olarak, “Yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşı, dünyada ve Türkiye’de giderek düşüyor. Özellikle hareketsiz ve stresli yaşam, alkol ve sigara tüketimi, aşırı kilo özellikle santral obezite denilen göbek yağlanması ve tuz kullanımının çok olması kan basıncı yüksek genç bir grubun oluşmasını sağlamış, hatta 13-14 yaşlarından itibaren hipertansiyon görülme sıklığı artmıştır” bilgilerini verdi.

Cinsiyet, kalıtım, aşırı kilo faktörlerine de değinen Özer, “50 yaşın altındaki grup ele alındığında erkeklerde daha sık görülür. 55 yaşından sonra ise kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Yüksek tansiyonlu kişilerin yaklaşık yüzde 60'ında ailede de tansiyon yüksekliği söz konusudur. Aşırı kilosu olanların ise yaklaşık yüzde 40'ında yüksek tansiyon görülmektedir” açıklamalarını yaptı.

Şeker hastalarında yüksek tansiyona çok sık rastlanıldığını ve aynı zamanda aşırı tuz tüketiminin de tansiyona yol açan nedenler arasında olduğunu söyleyen Özer, hareketsiz yaşamın da nedenlerin başında yer aldığını söyledi.

KALP KRİZİNİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ: YÜKSEK TANSİYON

“Yüksek tansiyon kalbin işini artırır ve kalp bir yüke bir basınca karşı çalışmak zorunda kalır. Kişinin kalbi bu yüksek kurtulamadığı takdirde kalp duvarı kalınlaşır, hatta kalp yetersizliği gelişir. Atardamarların içindeki yüksek basınç zamanla damar duvarına zarar verir. Kalp, böbrek, göz ve beyin damarları bu yüksek basınca uzun yıllar boyunca sessizce direnebilir. Bu nedenle kan basıncındaki yükselme yıllarca belirti vermeden, tamamen sessiz bir şekilde ilerleyebilir” şeklinde konuşan Dr. Özer, yüksek tansiyonun felç, görme kaybı, kalp krizi ve böbrek yetersizliğinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA 14,8 GRAM TUZ ALIMI OLMAKTA

Yüksek tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenleri de söyleyen Özer, “Daha çok meyve, sebze ve tam tahıl tüketilmeli; tuz, doymuş ve trans yağ tüketimi azaltılmalıdır. Özellikle ülkemizde çok tuz tüketilmektedir. Kişi başı ortalama 14,8 gram tuz alımı olmaktadır” diye konuştu. Bu tuzun yüzde 30 gibi büyük bir bölümünün sofradan değil ekmekten geldiğini söyleyen Dr. Özer, “Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan soğan, sarımsak, posalı, potasyum ve magnezyum içerikli besinler bol tüketmelidir” dedi.

Özer, “Alkol kullanımı sınırlandırılmalı, sigara kesinlikle bırakılmalıdır. Kişiler hareketli olup, kilosunu kontrol altında tutması önemlidir” diye ekledi.

SARIMSAK TANSİYON HASTALARINA TEDAVİ SAĞLAMAZ!

“Tansiyon ilacı başlanan hastaya genelde evde tansiyonu yükseldiği zaman neler yapacağı anlatılır” diye konuşan Özer, “Başta dilaltı olarak tabir edilen kısa etkili ilaçlar kullanılabilir. Halk arasında bilinen sıkça başvurulan sarımsak, soğan, limon suyu tam bir tedavi sağlamaz ancak tansiyon düzenlemesinde yardımları dokunabilir. Evde yapılan bu uygulamalara rağmen tansiyon düşmüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ