Merkez tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ ve Malatya'da hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Tunceli ve Bingöl'de ise sabah saatlerinden itibaren yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Adıyaman'da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek” denildi.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artacağı beklendiğinin belirtildiği açıklamada, rüzgarın Bölge genelinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde ise yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, “Gök gürültülü yağışın getireceği olumsuzluklara (bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi, yıldırım düşmesi, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

HAVALAR DEĞİŞTİ

Bu anlamda konuyla ilgili yorumlarda bulunan vatandaşlar havaların çok düzensiz seyrettiğini belirttiler. Emekli Haci Korkmaz, “Ben sabah kalkıyorum, bakıyorum hava güneşli. Vücudum biraz güneş görsün diye dışarı çıkıyorum, yağmur başlıyor. Eve geliyorum, rüzgar esiyor. Yani insanlar hepsi böyle ve zaten bu çok normal. Artık eskisi gibi değil ki, havalar çok değişti. Tabi Allah’ın işine karışılmaz” dedi.

SELAHATTİN BAYRAK