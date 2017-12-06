06 Aralık 2017 Çarşamba

Dikkat! Son gün 10 Aralık

Burs ve kredi taahhütnamesini zamanında onaylayamayan, yurt içinde okuyan öğrenciler için onay süresi uzatıldı. KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan ve kullanmak isteyen öğrencilerin taahhütnamelerini en geç 10 Aralık Pazar günü saat 23.59’a kadar teslim etmiş olmaları gerekiyor.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:10
Dikkat! Son gün 10 Aralık

  Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla bu yıl ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere ilk ödemeyi gerçekleştiren KYK, taahhütnamesini süresi içinde onaylayamayan öğrenciler için onay süresini uzattı.
Yurt içinde öğrenim gören ve KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin en geç 10 Aralık saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden onaylanması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.)

Burs/kredinin hangi durumda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesini okuyup onaylayan öğrencilere ocak ayında ekim, kasım, aralık, ocak ayları dahil olmak üzere dört aylık ödeme yapılacak.
KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan ama kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılında (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) burs/kredi için tekrar KYK’ya başvurabilecek.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER İÇİN VELİ ONAYI GEREKLİ
  Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.)

Öğrencilerin kefaletname senedini yurtiçinde noterler, yurtdışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belgeyle durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKyk

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