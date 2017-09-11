Okul alışverişinde önemli bir yere sahip olan ayakkabılar, çantalar, okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerini alırken, uzmanlar dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN OKUL KIYAFETİ SEÇİLMELİ

Okul kıyafetlerini seçerken kaliteye önem verilmesini söyleyen uzmanlar, çocuğa uygun olanları seçip, alınması gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda çocukların içinde rahat edebileceği kıyafetlerin tercih edilmesini de söyleyen uzmanlar, alınan her kıyafetin pamuklu veya yünlü olması gerektiğini belirtiyor.

AYAKKABIYA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Okulların açılmasına az bir zaman kala alışverişler tüm hızı ile devam ederken anne ve babaların okul çağı çocuklarına rahat edebilecekleri, esnek, hareketlerini zora sokmayacak şekilde ayakkabı almaları tavsiye ediliyor. Uzmanlar ayakkabıların, topuklu, ayağa dar olan modelde ve altı kaygan olanların tercih edilmemesini belirtiyor.

OLMAZSA OLMAZ ÇANTALAR

Okul için alınmazsa olmayan çantalar için,’ okul için ideal olmalı ‘ şeklinde belirten uzmanlar;

-Çantanın çocuğun boyuna uygun olması gerektiğini söylüyor, askılı çantaların boya uygun şekilde ayarlanmasını,

-Çantanın içine konulan okul eşyalarının eşit olarak dağıtılması gerektiğini,

-Çantanın ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerektiğini belirtiyor.

KALİTEYE GÖRE FİYAT…

Malatya’da da okul öncesi hareketlilik başladı. Ayakkabı ve çanta satışı yapan Malatya esnafı Ömer Pala, bayram sonrasındaki hafta ile beraber okul çantalarını satışa sunduklarını söyledi. Pala, “Çanta fiyatları 35 liradan başlayıp, 80 liraya kadar değişebiliyor. Kalitesine göre fiyatı var” dedi.

SPOR AYAKKABILARINA TALEP FAZLA

Esnaf Ömer Pala, okul öncesi alışveriş sezonunun başlaması ile en fazla spor ayakkabısına talebin olduğunu ifade etti. Pala,“Rahat ve ideal olan spor ayakkabıları anne ve babaların en fazla tercih ettiği ürünlerimizden. Spor ayakkabılarının fiyatı da çanta fiyatlarımız gibi 30 liradan başlayıp, 80 liraya kadar değişiyor. Spor ayakkabının yanı sıra, başka türde ayakkabıların satışı yok denecek kadar az” şeklinde konuştu.

KIRTASİYE ALIŞVERİŞLERİ DE KALİTELİ VE SAĞLIKLI OLMALI

Günlük hayatta olduğu gibi, okul döneminde de çocukların sağlığı her şeyin başında geliyor. Uzmanlar anne-babaları uyarıyor. Çocuklara kalitesiz, ucuz, markası belli olmayan ve güvenilir olmayan kırtasiye malzemeleri alınmaması gerektiğini, çoğu ürünün kanserojen madde içerdiği için satın alırken hassas davranılması gerektiği söyleniyor. Özellikle çocukların kullandığı plastik maddelere daha çok dikkat edilmesini belirten uzmanlar, ailelerin bilgili ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

SELAHATTİN BAYRAK