11 Eylül 2017 Pazartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

Dikkat, okul alışverişleri başladı!

Uzun soluklu bir yaz tatili sürecinden sonra okul maratonunun başlamasına günler kaldı. Veliler de çocukları için alışveriş yapmaya başladı. Bu anlamda alışveriş yaparken önem verilmesi ve dikkat edilmesi gereken bazı uyarılar var…

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:03
Dikkat, okul alışverişleri başladı!

Okul alışverişinde önemli bir yere sahip olan ayakkabılar, çantalar, okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerini alırken, uzmanlar dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN OKUL KIYAFETİ SEÇİLMELİ

Okul kıyafetlerini seçerken kaliteye önem verilmesini söyleyen uzmanlar, çocuğa uygun olanları seçip, alınması gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda çocukların içinde rahat edebileceği kıyafetlerin tercih edilmesini de söyleyen uzmanlar, alınan her kıyafetin pamuklu veya yünlü olması gerektiğini belirtiyor.

AYAKKABIYA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Okulların açılmasına az bir zaman kala alışverişler tüm hızı ile devam ederken anne ve babaların okul çağı çocuklarına rahat edebilecekleri, esnek, hareketlerini zora sokmayacak şekilde ayakkabı almaları tavsiye ediliyor. Uzmanlar ayakkabıların, topuklu, ayağa dar olan modelde ve altı kaygan olanların tercih edilmemesini belirtiyor.

OLMAZSA OLMAZ ÇANTALAR

Okul için alınmazsa olmayan çantalar için,’ okul için ideal olmalı ‘ şeklinde belirten uzmanlar;

-Çantanın çocuğun boyuna uygun olması gerektiğini söylüyor, askılı çantaların boya uygun şekilde ayarlanmasını,

-Çantanın içine konulan okul eşyalarının eşit olarak dağıtılması gerektiğini,

-Çantanın ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerektiğini belirtiyor.

KALİTEYE GÖRE FİYAT…

Malatya’da da okul öncesi hareketlilik başladı. Ayakkabı ve çanta satışı yapan Malatya esnafı Ömer Pala, bayram sonrasındaki hafta ile beraber okul çantalarını satışa sunduklarını söyledi. Pala, “Çanta fiyatları 35 liradan başlayıp, 80 liraya kadar değişebiliyor. Kalitesine göre fiyatı var” dedi.

 

SPOR AYAKKABILARINA TALEP FAZLA

Esnaf Ömer Pala, okul öncesi alışveriş sezonunun başlaması ile en fazla spor ayakkabısına talebin olduğunu ifade etti. Pala,“Rahat ve ideal olan spor ayakkabıları anne ve babaların en fazla tercih ettiği ürünlerimizden. Spor ayakkabılarının fiyatı da çanta fiyatlarımız gibi 30 liradan başlayıp, 80 liraya kadar değişiyor. Spor ayakkabının yanı sıra, başka türde ayakkabıların satışı yok denecek kadar az” şeklinde konuştu.

 

KIRTASİYE ALIŞVERİŞLERİ DE KALİTELİ VE SAĞLIKLI OLMALI

Günlük hayatta olduğu gibi, okul döneminde de çocukların sağlığı her şeyin başında geliyor. Uzmanlar anne-babaları uyarıyor. Çocuklara kalitesiz, ucuz, markası belli olmayan ve güvenilir olmayan kırtasiye malzemeleri alınmaması gerektiğini, çoğu ürünün kanserojen madde içerdiği için satın alırken hassas davranılması gerektiği söyleniyor. Özellikle çocukların kullandığı plastik maddelere daha çok dikkat edilmesini belirten uzmanlar, ailelerin bilgili ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Eylül 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017