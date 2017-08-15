Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşların, özellikle de çocukların ve gençlerin serinlemek için baraj ve göletlere girmelerine neden oluyor. Baraj ve göletlerin dip yapısı bilinmediği için boğulma gibi hadiselerin meydana gelmesine sebep olan bu durum hakkında bir kez daha vatandaşları uyaran Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Acar, boğulma hadiselerinin Türkiye genelinde her gün meydana geldiğini söyledi.

CİDDİ BİR RAKAM

Boğulma hadisesinin sıfıra indirilebileceğini dile getiren Başkan Acar, “Malatya’mızda da bu yıl şu ana kadar 7 tane boğulma hadisesi yaşadık. Bu ciddi bir rakam. Düşünebiliyor musunuz, Malatya’da ortalama 8 ila 10 kişi boğularak hayatını kaybediyor. Biz bu hadiseyi sıfırlayabiliriz. Eğer çocuklarımıza, çevremizdeki baraj ve göletlerin dip yapısı bilinmediğinden dolayı, buralarda serinlemek için suya girilmemesi gerektiğini çocuklarımıza öğretirsek, çocuklarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığımızın veya özel yüzme havuzlarına yönlendirebilirsek boğulma hadiselerinin önüne geçmiş oluruz” şeklinde konuştu.

BOĞULMALARIN SAYISI ARTABİLİR

Mükerrer boğulmalara dikkat çeken Başkan Acar, “Ayrıca boğulmalarda şöyle bir sıkıntı var; mükerrer boğulma dediğimiz hadiseler yaşanıyor. Yani birisi boğulurken diğer vatandaş müdahale edince boğulma birken birden fazla rakamlara geliyor. Niye, çünkü cankurtaran eğitimi almayan birisi varsa boğulan insana müdahale etmek istiyorsa boğulmayı göze almak durumdadır. O anda ‘can havli’ dediğimiz hadiseden dolayı boğulan insan kendisine yaklaşana sarılacak ve maalesef, bilhassa gölet ve barajlardaki dip yapısının ne olduğunu kimse bilmiyor, hiç ummadığınız anda derinlik başlayabiliyor. Eğer vatandaşlarımızın boğulma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları bir an olursa kurtarma eğitimi almamışlarsa kendileri boğulan vatandaşa birebir müdahale etmeden mümkünse kemerleriyle, bir iple, uzun bir sopayla ona yardım etmek ve itfaiye teşkilatımıza haber etmek daha uygun olacaktır. Aksi halde boğulmaların sayısı artabilir” ifadelerine yer verdi.

SICAKLIKLARIN DEVAM ETTİĞİ BİR DÖNEMDEYİZ

Aileleri uyaran Başkan Acar, “Sıcakların devam ettiği bir dönemdeyiz. Daha yılın ortasındayız. Ailelerimizi bu konuda uyarıyorum. Lütfen çocuklarınızın ne yaptığını ve ne yapacağını mutlaka takip edin. Çünkü çocuklarımız arkadaşlarıyla anlaşıp, su kenarlarına pikniğe gidiyorlar. Çocuklarımıza bu tehlikenin varlığını anlatmamız lazım. Bilhassa baraj ve gölet kenarlarında kurulan mahallelerde yaşayan ailelerin çocuklarına bu uyarıları yapmaları bence çok önemli. Ancak bizler bu uyarılarla ve eğitimlerle bu sıkıntıyı atlatmış olacağız. Aksi halde yine boğulanlarımıza ağlamak durumda kalacağız. İnşallah bu olmaz” şeklinde konuştu.















MUTLU SARIGÜL