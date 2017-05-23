23 Mayıs 2017 Salı

DİKKAT KORO ÇIKABİLİR!

İnönü Üniversitesi EFMÖB Çok Sesli Korosu tarafından “Dikkat Koro Çıkabilir” etkinliği düzenlendi. Yemekhanede, fakültelerde, meydanlarda bir anda öğrencilerin karşısına çıkarak eserler seslendiren koro, üniversitelilerden tam not aldı.

23 Mayıs 2017 Salı 11:23
DİKKAT KORO ÇIKABİLİR!

  Şefliğini Arş. Gör. Güneş Açıkgöz’ün yaptığı koro, çeşitli noktalarda birbirinden güzel eserler seslendirdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğlendi.

2 GÜN BOYUNCA SÜRDÜ
  Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Kültür Sağlık ve Spor Daire Başkanlığında, MEDİKO Sosyal Tesislerde düzenlenen etkinlik iki gün boyunca sürdü. Öğrencilere değişik bir tecrübe yaşatan koro, sosyal medyada da gündem oldu. Koronun bu etkinliği akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

YEMEKHANEYİ KORO BASTI
  Yemekhanedeyken koronun bir anda karşılarına çıktığını belirten öğrencilerden Adem Yılmaz, “Yemek yiyen öğrencilerin arasında bir anda rengarenk giyinmiş bir koro grubu çıktı. Herkes neye uğradığını şaşırdı. Sonra onların ‘Dikkat Koro Çıkabilir’ etkinliği çerçevesinde bunu yaptıklarını anladık. Çok güzel eserler seslendirildi ve herkes bu etkinliği bekler oldu. Fakültelerde öğrenciler beklenti içerisine girdi. Bence bunun yıllarca sürdürülmesi lazım” diye konuştu. (Fotoğraflar: ÜNİHABER)








TÜRKAN YILDIZ
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