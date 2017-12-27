Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir. Önemli bir değişiklik beklenmemektedir” ifadelerine yer verdi.

UYARI YAPILDI

“Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecektir” denilen açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

HABER MERKEZİ