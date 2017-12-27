27 Aralık 2017 Çarşamba

DİKKAT! Görüş mesafesi kısalacak!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve bölgede havanın aynı seyirde devam edeceğini bildirdi. Meteoroloji, sisten dolayı görüş mesafesinin kısılacağını bildirerek, sürücüleri uyardı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:44
DİKKAT! Görüş mesafesi kısalacak!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir. Önemli bir değişiklik beklenmemektedir” ifadelerine yer verdi.

UYARI YAPILDI
  “Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecektir” denilen açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

HABER MERKEZİ
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