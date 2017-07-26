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Dikey Geçiş Sınavı dün yapıldı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), dün yapıldı. Malatya’dan da adayların katılım gösterdiği sınavın sonuçları 14 Ağustos’ta açıklanacak.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:12
Dikey Geçiş Sınavı dün yapıldı

  Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) ait başvurular 24 Mayıs’ta başladı, 1 Haziran’da sona erdi. Sınava girecek olan öğrenciler 90 lira ücret ödedi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınava girecek olanlara “15 dakika” uyarısı yaptı. Sınav saat 10.00’da başladı.

Sınava dair en çok merak edilen soru, son sınıf sorusu oldu. Ön lisans bölümünde son sınıfta okuyan öğrenci sınava girebilir mi sorusuna, kurumun verdiği cevap, “Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir” şeklinde oldu.

DGS NEDİR?
  DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS’ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

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