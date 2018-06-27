Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94303
ALTIN
187.562
DOLAR
4.6350
STERLİN
6.1306
EURO
5.4088

Dijital hastane unvanı verildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bütün sağlık tesisleri dijital hastane unvanı teşekkürüne layık görüldü. Bu kapsamda yapılan toplantıya Malatya’dan da katılım gösterildi.

Dijital hastane unvanı verildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bütün sağlık tesisleri dijital hastane unvanı teşekkürüne layık görüldü. Bu kapsamda yapılan toplantıya Malatya’dan da katılım gösterildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:31
Dijital hastane unvanı verildi

Hastanelerin dijital seviyelerinin arttırılması ve HIMSS EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 hedeflerine ulaşılması amacıyla Dijital Hastane Değerlendirme Çalıştaylarının ikincisi Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 22 Haziran 2018 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep hastanelerinin yanı sıra Adıyaman, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerindeki hastanelerden yöneticiler katılım gösterdi.

SUNUM YAPILDI

Toplantıda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Burhan Dost ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğü adına Mehmet Döner tarafından ‘HIMSS Seviye 6 Süreçleri’ sunumu gerçekleştirildi.

2017 yılında bünyesinde bulunan bütün hastanelere Dijital hastane unvanı kazandırarak büyük bir başarıya imza atan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye’de A,B,C,D grubu hastaneleri ile HIMSS sertifikası alan 2. il ve hali hazırdaki 8 ilden biri olmayı başardı.

Tüm verilerin dijital ortamda işlenmesini ve görülmesini sağlayan sistem sayesinde hasta ve çalışan güvenliği yanı sıra hasta bakım kalitesinde artışlar sağlandı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAdıyamanDijital Hastane Unvanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi'nin yolları asfaltlanıyor
Battalgazi'nin yolları asfaltlanıyor
Pütürge’ye içme suyu yatırımı
Pütürge’ye içme suyu yatırımı
Suç HDP’ye oy verenlerde!
Suç HDP’ye oy verenlerde!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim