Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92380
ALTIN
225.539
DOLAR
5.6870
STERLİN
7.3359
EURO
6.4909

Dijital habercilik geliştirilecek

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu’yu ziyaret ederek dijital haberciliğin geliştirilmesi adına eğitim verilmesi için başvuru yaptı.

Dijital habercilik geliştirilecek

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu’yu ziyaret ederek dijital haberciliğin geliştirilmesi adına eğitim verilmesi için başvuru yaptı.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:01
Dijital habercilik geliştirilecek

Ziyarette Abacı, Malatya ve Elazığ’daki basın mensuplarının katılacağı Medyada Dijital Haberciliğin Geliştirilmesi başlıklı projeyi sundu. BİK Proje birimi tarafından hazırlanan, ‘Medyada Dijital Haberciliğin Geliştirilmesi’ başlıklı eğitime, Malatya ve Elazığ’daki basın mensupları katılacak.
Projenin kabul edilmesi halinde, Medyada Dijital Haberciliğin Geliştirilmesi başlıklı eğitim Malatya’da gerçekleştirilecek.

BASIN MENSUBU HER ZAMAN DONANIMLI OLMALI

Projeyle ilgili bilgi veren, BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, gelişen internet teknolojisi ile birlikte haberciliğin de dijitale doğru kaydığına dikkat çekerek, bu gelişmelere basının da ayak uydurması için yeniliklerin öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Bir basın mensubunun her zaman donanımlı olması gerektiğine parmak basan Nihat Abacı, “Basın mensubu ne kadar donanımlı olursa o kadar aranır personel olur. Bu nedenle, eğitim faaliyetleri her zaman önemlidir. Kişinin kendisini çağa, yeniliklere ayak uydurması da gereklidir.” dedi. Bu bağlamda basın mensuplarına, Dijital Haberciliğin Geliştirilmesi eğitimi verilmesi için girişimde bulunduklarını söyleyen Nihat Abacı, bu konuda FKA’dan da destek istendiğini bildirdi.

FKA Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basına her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat AbacıFırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreter Vekili Abdulvahap YoğunluZiyaretDijital Habercilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAZLUMDER’den ‘andımız’ tepkisi
MAZLUMDER’den ‘andımız’ tepkisi
Suya kavuşan arazilerde pancar üretiliyor
Suya kavuşan arazilerde pancar üretiliyor
Hassasiyet göstermeliyiz!
Hassasiyet göstermeliyiz!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim