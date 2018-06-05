DHMİ iftar yemeğinde buluştu

Ailelerin katıldığı iftar programında konuşan Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ, 2017 yılında Malatya Havalimanını 886 bin 412 yolcunun kullandığını, birlik ve beraberlik içinde yeni yatırımlarla Malatya insanına daha kaliteli ve iyi hizmetler verebilmek için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Aladağ, DHMİ'nin "Daha büyük proje ve hizmetlerle geleceğe yolculuğumuz devam ediyor" sloganı ile çalışmalarına devam ettiğini belirterek, elbirliği ve çok çalışarak 85 yıllık bir marka olduklarını ifade etti.

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