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DGS'ye geri sayım

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen olan Dikey Geçiş Sınavı 21 Temmuz'da yapılacak. Henüz  DGS sınav yerleri de belli olmadı. Malatya'da da binlerce öğrenci DGS'de ter dökecek.

DGS'ye geri sayım

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen olan Dikey Geçiş Sınavı 21 Temmuz'da yapılacak. Henüz  DGS sınav yerleri de belli olmadı. Malatya'da da binlerce öğrenci DGS'de ter dökecek.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:38
DGS'ye geri sayım

Önlisans eğitimini tamamlayıp lisans eğitimine devam etmek isteyen veya AÖF ile açıktan okumak isteyenlerin girdiği sınav olan DGS'ye geri sayım başladı.

2018 DGS sınav yerlerinin ne zaman belli olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın temmuz ayının ikinci hafta açıklanması bekleniyor.

120 SORU OLACAK

DGS'de 120 soru yer alacak. Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacak. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin de  bu sınava girmesi şart. Dikey geçiş sınavında 4 yanlış soru 1 doğru cevabı götürecek. Bu yüzden DGS sınavında emin olmadığınız soruları yanıtlamayın.

SİNEM HATUN TAVUT

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DGSösym21 Temmuz
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