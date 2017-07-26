26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

DGS soru ve cevapları açıklandı

DGS sınav soruları ve cevapları ÖSYM'nin giriş sayfasında dün saat 10.00’da açıklandı. Sınav sorularının sadece yüzde 10’luk kısmını yayınlayan sınav merkezi, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, sınav takvimi içerisinde duyurdu. Sonuçların ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrilecek.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:19
DGS soru ve cevapları açıklandı

  İki yıllık önlisans programlarından mezun olan veya bu programlarda son sınıfta okuyan öğrencilerin lisans programlarına yani yaygın adıyla 4 yıllık bölümlere geçişi için yapılan sınava bu yıl 1 milyonu aşkın öğrenci girdi. Malatya’dan da katılımın olduğu sınavın soru ve cevapları açıklandı.

Sınavda 120 soru sorulurken, kurum sadece 12 soruyu paylaştı. Sınav soruları ve cevapları, sınav merkezinin doküman sayfasında yer alıyor.

2017 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
  Sınav merkezi, sınav sonuçlarını 29 Ağustos 2017 tarihinde açıklayacak. Sınav takviminde sonuçların açıklanacağı saat 23.59 olarak belirtiliyor.

Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) ait başvurular 24 Mayıs’ta başlamış, 1 Haziran’da sona erdmişti. Sınava girecek olan öğrenciler 90 lira ücret ödemişti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınava girecek olanlara “15 dakika” uyarısı yapmıştı. Sınav saat 10.00’da başlamıştı.

Sınava dair en çok merak edilen soru, son sınıf sorusu olmuştu. Ön lisans bölümünde son sınıfta okuyan öğrenci sınava girebilir mi sorusuna, kurumun verdiği cevap, “Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir” şeklinde olmuştu.

DGS NEDİR?
  DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS’ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır. 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

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