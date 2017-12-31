Programda ilk olarak söz alan Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, imam hatip meselesinde birkaç kurumun çok yakın çalışması gerektiğini belirterek, "Bunlardan biri Milli Eğitim Bakanlığımız, aynı şekilde Diyanet Teşkilatımız, üniversitelerimiz. Bunlarla birlikte bizim çok yakın bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. Elbette ki tüm bu çalışmaları yaparken sadece kamu tarafı ile değil aynı zamanda sivil toplum kuruluşları tarafıyla da ciddi, planlı programlı dayanışmalar ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti iktidarlarıyla birlikte imam hatiplilere yapılan destek ve yatırımları ele aldı. Halkın imam hatipleri sahiplenmesinin, devletin sahiplenmesi kadar önemli olduğunu belirten Tüfenkci, "Buradaki arkadaşların ortaya koyacakları fikirler ve imam hatiplerin gelişmesi noktasında yol gösterecek" dedi.

2018 yılı bütçesinin geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçtiğini de anımsatan Tüfenkci, "Her bütçede olduğu gibi hükümet olarak en büyük bütçe payını milli eğitime ayırıyoruz. Geçen de ifade edildi bizim son milli eğitim bütçemiz 2002'deki bütün hükümetin bütçesine denk gelecek kadar meblağ olarak yüksekti. Hedefimiz sınıflarda tekli gerçekten artık eğitime geçmek. Sınıfları 19-20 kişinin eğitim gördüğü alanlar haline getirmek. Baktığımız zaman Malatya şanslı illerimizden birisi. Okul ihtiyaçlarımız diğer illere baktığımızda çok güzel düzeyde" ifadelerine yer verdi.

Malatya’da 18 imam hatip okulunun bulunduğunu kaydeden Tüfenkci, "Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Esasında Malatya’da imam hatipe olan ilgi, alaka daha fazla olması gerekir. Bu noktada merkezi noktalarda imam hatipleri oluşturabilirsek ve bununla beraber, kenar semtlerdeki imam hatiplere yurtlar oluşturabilirsek inanıyorum ki imam hatiplerin sayısı ve buraya giden öğrencilerin sayısı da artacak" diye konuştu.



İHA