Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
sağanak
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103328
ALTIN
193.004
DOLAR
4.6425
STERLİN
6.2429
EURO
5.4711

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 85 yaşında

1933 yılından bu yana hizmet veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85. kuruluş yıl dönümü Malatya Havalimanı’nda düzenlenen törenle kutlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 85 yaşında

1933 yılından bu yana hizmet veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85. kuruluş yıl dönümü Malatya Havalimanı’nda düzenlenen törenle kutlandı

22 Mayıs 2018 Salı 10:45
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 85 yaşında

Düzenlenen törene 7. Ana jet Üs Komutanı Hüseyin Kanbur, Havalimanı Emniyet Şube Müdür Vekili Ömer Yeni, THY Satış Müdürü Hasan Özgül, Çelebi İstasyon Müdürü Semih Bereketoğlu, havalimanı çalışanları katıldı.

1933 YILINDAN BU YANA HİZMER VERİYOR

Konuşmasında havacılık sektörü ile ilgili bilgiler veren ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin  (DHMİ) geçmişten bugüne gelişimini anlatan Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ, “Bilindiği üzere Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, DHMİ Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Türk Sivil Havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla, 1933 yılından bu yana değişik isim ve statülerle hizmetlerini yürütmekte olan Kuruluşumuz, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Statüsü çerçevesinde 1984 yılından itibaren faaliyetlerini Kamu İktisadi Tesebbüsü olarak sürdürmektedir. Kuruluşumuz; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili ve en son hukuki düzenlemeyle hizmetleri imtiyaz sayılan bir Kamu İktisadi Kuruluşudur.Özellikle, Uluslararası havalimanlarımızın dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli gelişmeler gerçekleşmekte olup, Atatürk Havalimanı ile Antalya Havalimanı, yaşanmakta olan Uluslararası trafik artışı nedeniyle, Avrupa’nın da önde gelen havalimanları arasında yer almaktadır” diye konuştu.

MALATYA HAVALİMANINDA DURUM

Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ, Malatya havalimanındaki durum ile ilgili de, “Malatya Havalimanımızda da 2017 verilerine bakarsak yükselen bir grafik görülecektir.2017 yıl sonu itibarı ile Havalimanımızdan 886 bin 412 yolcu geçişi olmuş ve 7 bin 195 uçak trafiği gerçekleşmiştir. 2018 ‘de bu sayıları geçmeyi hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHavalimanıYıl Dönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arguvan'da çevre düzenleme çalışmaları
Arguvan'da çevre düzenleme çalışmaları
Tahtalı Hamam Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Tahtalı Hamam Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Sabah Yazarlar Kulübü Malatya'da
Sabah Yazarlar Kulübü Malatya'da

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim