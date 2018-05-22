Devlet Hava Meydanları İşletmesi 85 yaşında

Düzenlenen törene 7. Ana jet Üs Komutanı Hüseyin Kanbur, Havalimanı Emniyet Şube Müdür Vekili Ömer Yeni, THY Satış Müdürü Hasan Özgül, Çelebi İstasyon Müdürü Semih Bereketoğlu, havalimanı çalışanları katıldı.

1933 YILINDAN BU YANA HİZMER VERİYOR

Konuşmasında havacılık sektörü ile ilgili bilgiler veren ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) geçmişten bugüne gelişimini anlatan Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ, “Bilindiği üzere Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, DHMİ Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Türk Sivil Havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla, 1933 yılından bu yana değişik isim ve statülerle hizmetlerini yürütmekte olan Kuruluşumuz, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Statüsü çerçevesinde 1984 yılından itibaren faaliyetlerini Kamu İktisadi Tesebbüsü olarak sürdürmektedir. Kuruluşumuz; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili ve en son hukuki düzenlemeyle hizmetleri imtiyaz sayılan bir Kamu İktisadi Kuruluşudur.Özellikle, Uluslararası havalimanlarımızın dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli gelişmeler gerçekleşmekte olup, Atatürk Havalimanı ile Antalya Havalimanı, yaşanmakta olan Uluslararası trafik artışı nedeniyle, Avrupa’nın da önde gelen havalimanları arasında yer almaktadır” diye konuştu.

MALATYA HAVALİMANINDA DURUM

Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ, Malatya havalimanındaki durum ile ilgili de, “Malatya Havalimanımızda da 2017 verilerine bakarsak yükselen bir grafik görülecektir.2017 yıl sonu itibarı ile Havalimanımızdan 886 bin 412 yolcu geçişi olmuş ve 7 bin 195 uçak trafiği gerçekleşmiştir. 2018 ‘de bu sayıları geçmeyi hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

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