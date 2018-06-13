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Devlet destekli tarım sigortası bedeli arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde31,3 arttı. Öte yandan Malatyalı çiftçilere TARSİM tarafından bugüne kadar 406 milyon TL ödeme yapıldığı da öğrenildi.

Devlet destekli tarım sigortası bedeli arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde31,3 arttı. Öte yandan Malatyalı çiftçilere TARSİM tarafından bugüne kadar 406 milyon TL ödeme yapıldığı da öğrenildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:50
Devlet destekli tarım sigortası bedeli arttı

Branş ayrımında en yüksek yıllık artış ise yüzde 62,6 oranı ile küçükbaş hayvan hayat sigortasına ait. Arıcılık sigorta bedelinde ise yıllık yüzde 1,7’lik bir azalma gözlendi.

TOPLAM DEVLET DESTEK PRİM TUTARI YÜZDE 24,4 ARTTI

Toplam prim tutarı yüzde 25,3 artışla 1 milyar 628 milyon 553 bin 789 TL olurken, toplam devlet destek prim tutarı da yüzde 24,4 artışla 864 milyon 417 bin 852 TL olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2017 yılında yüzde 10,1 artış göstererek 23 milyon 359 bin 656 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 43,7 ve yüzde 53,2 arttı.

TOPLAM ÖDENEN HASAR BEDELİ YÜZDE 1,3 AZALDI

Toplam ödenen hasar bedeli (hasar tespit masrafları hariç) branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 599 milyon 803 bin 400 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 145 milyon 947 bin 27 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası almakta. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 239 milyon 885 bin 393 TL bedel ile dolu olayı ilk sırayı alıyor. 

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MalatyaTARIM SİGORTASITarsim
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