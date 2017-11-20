Malatya Gar Yaya Altgeçidinin açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla gerçekleşti. Programda ilk konuşmayı TCDD 5. Bölge Müdürü Üzeyir Ülker yaptı. Malatya Garı’nda herkesin sıkıntı olarak gördüğü bir altgeçide ihtiyaç olduğunu ifade eden Ülker, özellikle yaklaşık 75 bin nüfusa sahip Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinin şehre ulaşmada zorluk çektiğini hatırlattı.

MALİYETİ 3 MİLYON 200 BİN CİVARINDA

Bu nedenle bir proje yaptıklarını ifade eden Ülker, “Araç geçişi garımızın batısındaki Ergenekon Üstgeçidinden ilgililer tarafından yapılmaktadır. Teknik olarak daha önce 2’nci perona geçiş olarak kullandığımız 20 metrelik, 4 metre eninde bir altgeçidimiz vardı. Biz onun devamı olarak 7 metre genişliğinde 205 metre uzunluğunda modern bir altgeçit yaptık. Altgeçidimizde 5 tane engelli vatandaşımızın yararlanabileceği asansörleri oluşturduk. Kameraları donattık. Maliyeti 3 milyon 200 bin civarında. Belki maddi boyutu küçük ama bize ulaşan insanımızın teşekkürleri çok isabetli bir yatırımı yaptığımızı gösterdi” dedi.

Demiryolunun insanlara çok büyük kolaylıklar sağladığını anımsatan Vali Ali Kaban da, yapılan çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle yola çıktıklarından bugüne kadar insan odaklı büyümeyi sürdürdüklerini kaydetti.

MALATYA’YA HIZLI TRENİNİ ALDIRACAĞIZ

“Elazığ-Malatya arasında da hızlı tren hattının olmasını istiyoruz” diyen Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Yine baktığımız zaman özellikle hızlı tren Malatya’ya gelecek dedik ve Allah’ın izniyle projesini 2017 yılı içerisinde, bildiğim kadarıyla şu sıralar teslim edecekler, onay süreçlerinden sonra da 2018 yatırım programına teklif edilip inşallah bu yatırım programı içerisine Malatya’ya hızlı trenini aldıracağız. Önemli projelerden birisi yine Elazığ-Malatya arasında da hızlı tren hattının olmasını istiyoruz. çift hatlı bir hızlı tren projesinin etüt proje bedeli 6,5 milyon, 2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. İnşallah bitirilir bitirilmez o da yatırım teklifi arasına alınacak. Yine Ankara’da projelendirilmesi devam eden ve Malatya için hızlı tren kadar önemli gördüğümüz çift hat oluşturularak hızlandırılan İskenderun-Malatya-Adana hattının da özellikle bizim için çok önemi var. Malatya’nın limanlara erişiminin hızlandırılması noktasında önemli. Şu anda 7,5-8 saatte ulaştığımız limanlara Ankara’dan bana verilen bilgiye göre biz o projeyle en az 4, en çok 5 saatte limanlara ulaşmış olacağız. Organize sanayinde üretilen bir mal 4 saat sonra limanda, limandaki hammadde 4 saat sonra Malatya’da olacak. Malatya’nın yatırım noktasında cazibesini artıran, insanımızın işini, aşını büyüten önemli hizmetlerden birisi.”

Devlet Demiryollarının Malatya ve bölgeye 19 milyonluk bir yatırım yaptığını söyleyen Bakan Tüfenkci, “Biz bu sene özellikle Devlet Demiryolları ilimize veya bölgeye 19 milyonluk bir harcama yaptı ve baktığımızda Malatya’nın taşıma kapasitesi veya gerçekleştirilen bir milyon 416 bin tona ulaştı” şeklinde konuştu.



























MUTLU SARIGÜL