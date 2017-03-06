Anadolu Selçuklu Ocakları, çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Yaptığı açıklamayla çalışmalar hakkında bilgiler veren Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Anadolu Selçuklu Ocakları’nın tekrar sahaya döndüğünü, geçmişte yapılan çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini açıkladı.

PROGRAMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yakın zamanda Halep’e bir yardım konvoyu göndereceklerini söyleyen Başkan Geçen, “Anadolu Selçuklu Ocakları mazlumun yanında, zalimin karşısında sosyal bir cemiyetçilik anlayışını devam ettiriyor. Allah nasip ederse yakın zamanda Halep’e bir yardım konvoyunu yola çıkartacağız. Arkasından 15 Temmuz şehitlerini anma programını gerçekleştireceğiz. Haftalık sohbetlerimiz, programlarımız devam ediyor. Bizler Anadolu Selçuklu Ocakları olarak vatanımızın, milletimizin müdafaası noktasında halkımızın diri tutulması anlamında çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalar, bundan sonrada artarak devam edecek. Vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın sahipsiz olmadığını 17-25 Aralık’ta, gezi olaylarında, 15 Temmuz’da sahalara, meydanlara inerek gösterdik ve gerekli çalışmaları yaptık. Bu anlamda vatanımızın, milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiş olacağız” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Türkiye’nin ilk defa bağımsızlık yolunda ilerlediğini belirten Başkan Geçen, “Ülkemiz, ilk defa bağımsızlaşma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu adımlar noktasında devletimizin başkanına sahip çıkmak, bir vatan borcudur. Biz mutlaka devletimizin başkanına sahip çıkacağız. Devletimizin başkanını hiçbir emperyal, Siyonist güce, abdestli komünistlere yedirmeyeceğiz. Biz devletimizin başkanına sahip çıktık ve yine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Toplumun da, kamuoyunun da sahip çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL