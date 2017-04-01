2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında dünden itibaren üreticilere toplam 4 milyar 210 milyon TL’lik ödeme yapıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Ziraat Odaları Başkanı Doğan Solmaz, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Tarımsal desteklemelerin önemine vurgu yapan Başkan Solmaz, ne kadar çok destek olursa o kadar tarımsal üretimin artacağını söyledi.

ÇİFTÇİLER BU DESTEKLERDEN FAYDALANACAK

Kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteklemelerinin başlandığını dile getiren Başkan Solmaz, Malatyalı çiftçilerin de desteklerden faydalanacağını söyledi. Solmaz, “2016 yılında yapılan ÇKS kayıtlarına göre bu ödemeler yapılacak. Gelir düzeyi artıkça desteklemelerdeki bu oran yükselecek. Önümüzdeki yıl mazot desteği artarsa ödemeler daha da yükselecek. Desteklemeler ne kadar artarsa bizim için o kadar iyi olacak. Tarımsal üretim bu desteklemelerle daha da fazla olacak” diye konuştu.

ÖDEMELER ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK:

Fındık üreticileri alan bazlı gelir desteği için 835 milyon TL, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1 milyar 492 milyon TL, dane mısır desteği için 120 milyon TL, yaş çay desteği için 169 milyon TL, hububat desteği için 360 milyon TL, yem bitkileri desteği için 88 milyon TL, su ürünleri desteği için 5 milyon TL, çiğ süt desteği için 120 milyon TL, buzağı desteği için 850 milyon TL, bombus arısı desteği için 8,5 milyon TL, büyük baş hayvan besi desteği için 75 milyon TL, çay budama masrafı için 2,5 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 60 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 10 milyon TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 15,3 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyar 210 milyon liralık hibe desteği verilecek.

MUTLU SARIGÜL