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DESTEK ZİYARETİ

Esnaf teşkilatlarından Vali Ali Kaban’a Afrin operasyonuna destek ziyareti gerçekleştirildi.

DESTEK ZİYARETİ

Esnaf teşkilatlarından Vali Ali Kaban’a Afrin operasyonuna destek ziyareti gerçekleştirildi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 08:16
DESTEK ZİYARETİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(MESOB) Başkanı Şevket Keskin başkanlığındaki esnaf kuruluşları Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve oda başkanlarının hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Keskin, “Ülkemizin hain saldırılara karşı Afrin’de yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatından dolayı hükümetimiz adına sizi tebrik etmeye geldik, size destek vermeye geldik. Millet olarak, esnaf olarak hükümetimizin ve devletimizin bayrağımızın, ezanımızın, toprağımızın yanında olduğumuzu ve bizim inancımıza göre şehit olmak büyük bir mertebedir” şeklinde konuştu.

Vali Kaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Esnaf ve sanatkar kesimimiz bu toprağın mayası olması hasebiyle çok büyük ehemmiyete haiz. Ben bunu her zaman söylemişimdir, bir esnaf çocuğu olarak bu anlamda ne anlama geldiğini hissederek bilenlerden birisiyim. Hakikaten ülke nereye giderse gitsin bu mayanın bozulmaması lazım. Bunu da temin edecek olan odalarımız, esnaf oda birliklerimiz. Çünkü bu sadece ekonomik bir geçim vasıtası üzerinden bir hadise değil” ifadelerini kullandı. (Bülten)

HABER MERKEZİ

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Malatya Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali EvrenMalatya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği(MESOB) Başkanı Şevket Keskin
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