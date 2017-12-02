Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın “Küçük ve orta aile işletmelerine önem vereceğiz. İnşallah 2018’den itibaren göreceksiniz, nasıl destekler veriliyor” sözlerini değerlendiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, önemli açıklamalarda bulundu.

Bundan önceki yıllarda küçük aile işletmelerinin ciddi anlamda ihmal edildiğini ileri süren Başkan Taneli, önceki yılların zararını şu anda çektiklerini söyledi.

GEÇİMLERİNİ BU İŞLE TEMİN EDİYORLAR

Küçük aile işletmelerinin geçimini hayvancılıkla yaptığını belirten Başkan Taneli, “Önceki bundan önceki Tarım Bakanının döneminde küçük aile işletmeleri hep kenarda bırakıldı. Büyük işletmelerle bütün sorunların çözülebileceğini, hayvancılığın yapılabileceğini düşündüler. Ama işin öyle olmadığı anlaşıldı. Küçük aile işletmeleri, küçük çaplı hayvan üreticileri, köyde yetiştiricilik yapanlar bu işten anlayan ve bilen insanlar. Bu insanlar ailelerini, çocuklarını bu işle geçindiriyorlar. Geçimlerini bu işle temin ediyorlar. Eğer bu insanlar verilen desteklerin dışında tutulduğu zaman işlerin yürüyemeyeceğini tahmin ediyorum. Sayın Bakanımız Fakıbaba da şu anda bunu anlamış durumda. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’yle de bu durumu çok defa görüştük. Bakanlarımız da bu işin böyle yürümeyeceğini bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Yurtdışında hayvan ve et getirmekle bu sorunların çözülemeyeceğini anladılar” şeklinde konuştu.

HİBE İSTEMİYORUZ

Küçük aile işletmelerinin desteklenmesinin soruları çözeceğini dile getiren Başkan Taneli, “Büyük işletmelere ciddi anlamda destek verildi ve onların önü açıldı. Öyle insanlar var ki Türkiye’de işletmelerinde 50-60 bin civarında hayvanları var. Bu da spekülasyonlara neden oluyor. Çünkü büyük işletmeler kar etmedikleri zaman hemen işi bırakabiliyorlar. Böylelikle devleti ortada bırakabiliyor, işi ranta çevirebiliyorlar. Çünkü bu işletmeler bu işe ticaret mantığıyla bakıyorlar. Ama küçük aile işletmeleri kesinlikle böyle değil. Küçük aile işletmeleri ailelerinin geçini sağlamak, onların ihtiyaçlarını gidermek ve kendi köylerinde kalmak için bu işi yapıyorlar. Böyle olunca da sürdürülebilirlik ortaya çıkıyor. Eğer devlet her aileye 5 tane büyükbaş hayvan desteği verse ne olacak? Bu insanların besileri var, ahırlar var ama hayvanı yok. Devletimiz bu insanların hayvan alabilmeleri için bir kredi sağlasın. Biz hibe de istemiyoruz. Ama kredi faizsiz olursa insanlarımız bundan yararlanır. Her aileden de bir kişinin sigortasını göstersin. Köylerde insanlarımız kalsın. Sorunların çözüm yolu bu. Bunun başka bir yolu yok” diye Konuştu.

NEDEN, GARANTİ İSTENİYOR?

Kendilerinden alınan yüzde 10’luk Gümrük Vergisinin düşürülmesini isteyen Başkan Taneli, şunları söyledi:

“Et ve süt stratejik öneme sahip 2 gıda maddesi. İnsanlarımız bu gıdaları kendi ahırlarında, besilerinde üretseler, devletin kredisini de rahatlıkla öderler. Devletimiz vereceği destekleri birlikler üzerinde yürütmeli. Çünkü bizler insanları tanıyoruz. Kimlerin üretim yapıp kimlerin üretim yapmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu işin içinde birlikler olmalı. İthal edilen hayvanlardan 60 baş ve altı hayvan kapasitesi olan işletmelerin hiçbirisine hayvan desteği verilmedi. Neden, garanti isteniyor? Bu yüzden de bu insanlar bu destekten yararlanamadı. Küçük aile işletmelerinin önünde engeller var. Bizler yüzde 10 gümrük vergisiyle hayvan alıyoruz. Büyük üreticiler ise yüzde 1 Gümrük Vergisiyle hayvan alıyor. Gümrük Vergisi kesinlikle olmamalı. Küçük üreticiler önünü görmek istiyor. Ancak büyük işletmeleri ön plana çıkardılar, küçük işletmeleri arka plana ettiler. Et fiyatlarını da düşürmek istiyorlar. Bu şekilde bunu çözemezler. Küçük aile işletmelerine mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Eğer büyük işletmelerin önünü açarlarsa, küçük aile işletmeleri biter. Ama ümit ediyoruz ki, Bakan Fakıbaba bu durumu çözer.”

MUTLU SARIGÜL