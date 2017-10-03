Bademin alternatifi olan kayısı çekirdeği fiyatları da içler acısı. İlaç ve kozmetik sanayinin vazgeçilmezi, kuruyemiş ürünlerinin en gözdesi olan çekirdek fiyatı ve neler yapılması gerekenleri anlatan Malatya Tarım ve Sanayi İhracatçıları Dernek Başkanı Alirıza Boyraz, önemli açıklamalarda bulundu.

Kayısıda olduğu gibi kayısı çekirdeğinde de sıkıntılar olduğunu ifade eden Boyraz, kayısı çekirdeğinin dünyada bademin yerine geçebilen tek alternatif ürün olduğunu dile getirdi.

ÇEKİRDEK, BADEMİN RAKİBİ

Pazarlama destekleri olsa kayısı çekirdeğini 2 katına satabileceklerini dile getiren Başkan Boyraz, “Badem 7 dolara çıktığı zaman Malatya kayısı çekirdeği 2 dolar ve karıştırılıp kullanıyorlar. Bizim değerlendiremediğimizi marketler değerlendiriyor. Türkiye’den çıkan çekirdek içi 5 bin ton. 5 bin tonu alıp koyacak, zamanında pazarlayacak desteğimiz olsa inanın 2 katına satarız. Şu anda 2 dolardan çıkan çekirdek, bademin rakibi, badem ise 6 dolar. Çekirdeği bademden bir dolar kadar daha ucuza verirsek tercih görecektir. Sanayi üretiminde tercih görecektir, karışımda tercih görecektir, kozmetik sanayinde tercih görecektir. Biz bunları değerlendiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

İHRACATÇININ BÖYLE BİR GÜCÜ DE YOK!

“Malatya sahipsiz” diyen Başkan Boyraz, şunları kaydetti:

“Herkes televizyonun karşısında, özellikle siyasiler Malatya’da 3-5 ihracatçı deyip geçerek işi manipüle ediyor. Bu nedenle çiftçiyi, esnafı, herkesi ihracatçıya yönlendiriyor, bunu ihracatçı değerlendirsin diyor. İhracatçı bir tüccardır. İhracatçı bugün kayısı alıp satar, yarın demir alıp satar, öbür gün odun alıp satar. İhracatçının böyle bir görevi yok. İhracatçının böyle bir gücü de yok! Buna rağmen biz bir araya gelip, dünyaya açılıp, dünyadaki bütün fuarları takip ediyoruz. Acı çekirdeğimiz yok denecek kadar az. Eskiden tatlı çekirdek 3 dolarsa acı çekirdek ise 1 dolar gibiydi. Şimdi tersine döndü. Bacı çekirdek bulunmuyor. İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor. Kayseri, Erzincan, Nevşehir gibi illerden getirilip satılıyor ama Malatya’da acı çekirdeğimiz yok gibi. Bademin alternatifi olarak çekirdeğe alım desteğini sağlayarak arkadaşlarımızla, devletimizle bir araya gelip kayısı çekirdeğini pazarlamayı düşünüyoruz. Yapmamız gereken bu.”







MUTLU SARIGÜL