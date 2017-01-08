Hükümetten esnaflara müjde üzerine müjde geliyor. Verdiği 3 müjdeyle esnafı heyecanlandıran Hükümet, mağdur olan esnafları, içinde bulundukları mağduriyetten bir nebze olsun kurtarma hedefinde. Hükümetin esnafa 50 bin TL’lik kredi desteği, çeşitli sebeplerle iş yerini kapatan esnafa işsizlik fonundan yararlandırma ve kara listeye giren esnaflara sicil affı getirilecek olmasını değerlendiren esnaflar, gazetemize konuştu. Esnaflar hükümetin vereceği desteklerin kendileri açısından çok iyi olacağını söylediler.

BORÇLARIMI KAPATIRIM

Esnaflarının genel anlamda durumunun iyi olmadığını ifade eden Eşref Tutak isimli esnaf, “Biz esnaflar, özellikle bu kış ayında çok mağdur oluyoruz. İşimiz olmuyor, işler çok durgun. Hükümetimiz elinden gelen desteği veriyor. Özellikle her esnafın KOSGEB vasıtasıyla 50 bin TL’lik faizsiz kredi alacak olması işin gerçeği beni heyecanlandırdı. Başbakanımız bu kredi için şartları taşıyan her esnafa verileceğini söylemesi, bir sosyal devlete gittiğimizi gösteriyor. Eğer şartlarım tutarsa ben bu krediden yararlanmak istiyorum. İlk etapta işyerimi büyütüp, artanıyla da borçlarımı kapatırım. Eminim ki, birçok esnaf arkadaşımız da benim gibi düşünüyordur. Çünkü esnafların genel durumunun benden çok farklı olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

İŞ YAPAMAYAN ESBAFLARIMIZ VAR

İş yapamayan esnafların olduğunu söyleyen İsmail Kaplan isimli esnaf, “Hükümetin 3 müjdesi esnafların işine gelecek. Örneğin kredi borcundan dolayı kara listeye girenler buna çok sevinecekler. Çünkü benimde epeyce bir kredi borcum var ve ben bu borcu ödeyemiyorum. Anlayacağınız ben de kara listedeyim. Öte yandan esnaflara 50 bin TL faizsiz para verilecek olması daha güzel. Bu paradan herkesin yararlanacağını tahmin ediyorum. Bu dönemde iyi bir para ve ihtiyacı olan esnaf ise Malatya genelinde çok fazla. Esnaflarımızın durumu çok da iyi değil. İş yapamayan esnaflarımız var. Bu para onlar için büyük bir derman olacak. Ben de bu paradan yararlanmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

SIKINTILARIMIZ HAFİFLEYECEK

Hükümetin esnaflara vereceği desteklerin sıkıntılarını gidereceğini kaydeden Mehmet Durdu isimli esnaf da, “Bu destekler bizim sıkıntılarımızı hafifletecek. Dükkân kiralarını, depo kiralarını bile ödeyemedik; malzeme alamıyoruz. Bu desteklerle başta kira borçlarımızı öder, malzememizi satın alırız. İş yerini büyütmek isteyen esnaflar ise alacakları destek ile iş yerlerini büyütür. İş yerini kapatmak zorunda kalanlar bile düşünülmüş. Bu müjdelerden dolayı ben Hükümetimize çok teşekkür ederim. Umarım bu destekler bir an önce verilir ve esnaflarımız sıkıntılarından bir nebze olsun kurtulur” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL