Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Kuluncak’a bağlı Konaktepe, Alvar, Bicir, Çörmü ve Kızılhisar mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet etti.

ÜRÜNLER PARA ETMİYOR

Ağbaba, Alvar Mahallesi’nde yaptığı konuşmada, “Gezdiğimiz köylerde tarımla uğraşan, üretim yapan insanların ortak derdi ürünlerinin para etmemesi, değer bulmaması. Kayısı da öyle, buğday da öyle arpa da öyle. Hayvancılıkla geçinen üreticilerin dertleri de aynı. Çünkü Türkiye hala milli bir tarım politikası ortaya koyamadı. Enflasyonu düşürmek için çalışıyoruz diyorlar ama enflasyonun düştüğü yok. Üreticilerin perişanlığı yanına kar kalıyor. İthal ürünlerin tarımda yeri açıldı. Yaş kayısı 35 kuruşa satılırken buğday 1 lira bile etmiyor” diye konuştu.

ÜRETİCİLER HOR GÖRÜLÜYOR

“Tarım alanında ithalat furyası başladı. Kendi yandaşlarını zengin etmekten başka amaçları yok” diyen Veli Ağbaba, “Dünyanın bütün ülkelerinde tarım desteklenir. Dünyadaki gelişmiş ülkeler başka ülkelere muhtaç olmamak için tarımı desteklerler. Bizim ülkemizde ise destek verilmediği gibi köstek olunuyor. Emek veren, ekim yapan, üreten insanlar hor görülüyor. Malatya’nın özel bir durumu daha var o da kayısı. Kayısının sorunu yıllardır söylememize rağmen çözülmüyor. Alan bazlı desteği verirsen kayısı kurtulur ama bir türlü bu gerçekleşmedi. Türkiye’nin pek çok ilinde alan bazlı destek verilirken kayısıya bu destek verilmiyor. Bu da hükümetin, AKP’nin kayısıya bakışını Malatya’ya bakısını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

SİVAS’IN KANALİZASYON SULARI TOHMA’YA…

TBMM’de zaman zaman Malatya’nın sorunları gündeme getirdiklerini, Hükümetin yapmadıklarını, yapamadıklarını, ihmal ettiklerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Malatya önemli bir tarım kenti. Ama hala sulama sorununu çözebilmiş değil. Tohma’nın yanı başındayız. Tohma kirletilmiş durumda. Sivas’ta kanalizasyon suları Tohma’ya bırakılıyor. Bir türlü bu sorun çözülemedi. Oysa bu topraklar Tohma sayesinde hayat buluyor. Şimdi kokudan Tohma’nın yanından geçilmiyor. Tohma millete hastalık yayan bir su olmuş. Sadece burada değil Malatya’nın birçok yerinde su problemi var. İçme ve sulama suyunda problem yaşanıyor” dedi.

YÜZDE YÜZ OY VEREN DE, HİÇ OY VERMEYEN DE HİZMET ALAMIYOR

Ağbaba konuşmasının devamında, “2011 yılında milletvekili seçildikten sonra Eski Malatya’ya gittiğimde insanların kanalizasyon borularını kırarak ağaçlarını suladıklarını gördüm. Dilek’te organize sanayi bölgesinin arıtma tesisinin sularıyla sulama yapılıyor. Bu sorunlar yıllardır artarak devam ediyor. AKP milletvekilleri ‘kanalizasyonla sulama yok’ diyor ama gerçekler onların söyledikleri gibi değil maalesef bizim söylediğimiz gibi. Kanalizasyon suyuna, yokluğa mahkûm edilen Malatyalı da sesini çıkartmıyor, hala AKP’ye oy veriyor. Malatya su problemini çözememiş, elektrikle ilgili ciddi problemleri devam ediyor. AKP’ye en çok oy veren Alişar’ı, Boran’ı, Toygar’ı hala kanalizasyon suyuna mahkûm edilmiş. Oy verende vermeyende aynı sorunlarla boğuşuyor. Büyükşehir belediyesi bu işi beceremiyor. Yüzde yüz oy aldığı Boran’la hiç oy almadığı Alvar hizmet alamama konusunda eşit” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ