Hükümet kararıyla yaz saatinin değiştirilmemesi nedeniyle çocukların sabah karanlıkta okula gitmesi velilerin tepkisine neden oluyor. Öğrenciler için ders saatinin değişip değişmeyeceğiyle ilgili bir karar alınabileceği söylenirken, konuyla ilgili BUSABAH’a konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz ve kış saati uygulamalarında saatlerin bir saat ileri veya geri alındığını hatırlatan Başkan Yıldırım, bu uygulamanın bu yıl ilk defa Hükümetin almış olduğu bir kararla yaz saati uygulamasının değiştirilmediğini söyledi.

ÇALIŞMA YAPILDIĞI DİLE GETİRİLİYOR

Yaz saati uygulamasının ikili eğitim veren okullar için sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, “Şu anda da yaz saati uygulaması aynen devam ediyor. Enerji tasarrufu gerekçeler gösteriliyor. Yaz saatinin değişmemesinden dolayı öğrencilerimiz kışın sabah karanlıkken okullarına gitmek zorunda kalıyorlar. Ama şu anda bir çalışma yapıldığı dile getiriliyor. Derslerin geç başlaması planlanıyor. Yani öğrenciler sabah 7’de derse başlayacaklarına, 7.30’da derse başlayacaklar. En azından Milli Eğitim Bakanlığının bunu yapması gerekiyor. Bu konuda normal eğitimde sıkıntı yok. Çünkü normal eğitimde dersler 8.30’da başlıyor. Sıkıntısı olan ikili eğitim yapan okullar. İkili eğitim veren okullarda dersler 7.00 veya 6.45’te derse başlanıyor. Çocuk 6.45’te veya 7.00’de derse başlayacaksa en geç 6.30’da evden çıkmak zorunda. 6.30’da da hava hala karanlık oluyor” şeklinde konuştu.

SAATLER AYARLANABİLİR

Derslerin 30 dakika geç başlatılması halinde ikili eğitim veren okullarda bu sıkıntının aşılabileceğini ifade eden Başkan Yıldırım, “Derslerin 30 dakika daha geç başlasa bu sıkıntının aşılacağını düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığının ders saatleriyle ilgili düzenleme yapacak olmasını destekliyoruz. Şunu da söylemek gerekiyor: sabah saatleri için derslerde yeni bir düzenleme yapılsa da bu sefer de akşam karanlığa kalınabilir. Derslerin giriş ve bitişi için daha az karanlığa kalınabilecek şekilde bir ayarlama yapılabilir. Yani sabah 30 dakika geç derse başlanırsa teneffüslerdeki süre biraz kısaltılarak bu problem bir nebze azaltılır” dedi.

MUTLU SARIGÜL