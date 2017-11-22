Milli Eğitim Bakanlığı, 40 dakika olan ders saatinin 30 dakika olmasıyla ilgili öneri verdi. Uzmanlara göre de 40 dakika olan ders süresinin dikkat dağıttığı görüşünü değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, bu konuyu yeni öğrendiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE 15 DAKİKADA NE VERİLİR?

Ders saatlerinin kısaltılmasının doğru olmadığını ileri süren Başkan Yıldırım, “Özellikle ilkokul, ortaokul öğrenciler için ders saatlerinin uzun olduğu, ders saatlerinin 30 veya 25 dakikaya düşürülmesi gerektiği düşünülüyor. Hatta başka bir görüş de ders saatlerinin düşürülmesinden ziyade haftada günlük 6 saat ders varsa bunun 5 saate düşürülmesini savunanlar var. Benim kanaatimce ders saatlerinin kısaltılması düşüncesi doğru değil. Zaten derslerin süresi 40 dakika. 40 dakikanın 10 dakikası yoklamayla geçer. 30 dakika kalıyor ve 30 dakikanın da 5 dakikası teneffüse doğru olduğu için yine öyle böyle geçer. Böylelikle en fazla 25 dakika konsantrasyon sağlanmış ders yapılır. Biz ders süresini 25 dakikaya düşürürsek ne olacak peki? 10 dakikası yoklamaya gider, geriye kalan süre 15 dakika kalır. Öğrencilere 15 dakikada ne verilir, hiçbir şey. Ders saatlerinin kısaltılması kesinlikle doğru değil” şeklinde konuştu.

GİRİŞİMLER YAPILACAK

Genel Merkezlerinin bu konuda girişimlerde bulunacağını ifade eden Başkan Yıldırım, “Biz devamlı Milli Eğitim’in sitemiyle fazla oynamayın diye hep söylüyoruz. Bu sefer de ders saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili ortada yine bir tartışma var. Bu kanaat doğru değil. Şu andaki ders saatinin normal şeklinde devam etmesi gerekiyor. Bu yeniden bir sistem bozukluğuna yol açacak. Genel Merkezimiz bu konuda duyarlı. Girişimler yapılacak. Ancak ders saatlerinin kısaltılması konusu hala düşüncede. Bunlar doğru şeyler değil. Biz bunları yapacağımıza derslerin, müfredatın içeriğini daha düzgün hale getirmemiz gerekiyor. Ayrıca eğitimcinin moral ve motivasyonunu yükseltmemiz lazım ki, eğitimde verimliliği artıralım. Ders saatini düşürmekle verimlilik artmaz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL