Sayıştay’ın İnönü Üniversitesi 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, “Üniversite Bünyesindeki Bazı Yüksekokulların Fiilen Atıl Durumda Bulunması” bulgusu ile ilgili olarak şunlar kaydedildi:

“Üniversite bünyesinde açılan Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu ve Doğanşehir Meslek Yüksekokulunun öğrencisinin bulunmadığı, söz konusu birimlerde personel istihdam edildiği tespit edilmiştir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci maddesinde; üniversitelerin bünyesindeki fakülte, enstitü ve yüksekokulların, Kalkınma Plan ve Programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulacağı, 7’nci maddesinde ise yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulacağı, geliştirileceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planların hazırlanacağı ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasının gözetim ve denetiminin Yükseköğretim Kurulunca yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun’un 12’nci maddesinde üniversitelerin görevleri arasında; T.C. Sayıştay Başkanlığı ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmeleri sayılmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinde de; üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde rektörlerin birinci derecede yetkili ve sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.

MAAŞLARI BÜTÇEDEN ÖDENİYOR

İnönü Üniversitesi’nde, yukarıda belirtilen hükümlerde yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu ve Doğanşehir Meslek Yüksekokulunun açıldığı, hali hazırda öğrencisi bulunmayan bu eğitim birimlerinde personel istihdam edildiği ve maaşlarının bütçeden ödendiği tespit edilmiştir.”

ÜNİVERSİTEDEN CEVAP

Kamu idaresi (İnönü Üniversitesi) ise cevabında, “Üniversitemizde Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu ve Doğanşehir Meslek Yüksekokulunun açıldığı, hali hazırda bu iki yüksekokulun öğrencisi bulunmadığı halde personel istihdam edildiği sorgu konusu edilmiştir. Üniversitemiz Doğanşehir Meslek Yüksekokulu Binası inşaatı tamamlanmış olup 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlanarak faaliyete geçirilecektir. Aynı şekilde Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu için öğretim elemanı alımı çalışmaları devam etmekte olup öğretim elemanı açığının giderilmesinin ardından öğrenci alımına başlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

SAYIŞTAY PEŞİNİ BIRAKMAYACAK!

Sayıştay, söz konusu bulgu ile ilgili olarak, “Sonuç olarak Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta, bulguda bahsi geçen akademik birimlerin faaliyete geçmesi için çalışmaların devam ettiği ifade etmişlerdir. İlgili akademik birimlerin kuruluş ilke ve amaçlarına uygun olarak hızlı bir şekilde faaliyete geçerek öğrenci kabulünün başlaması gerektiği ve böylece kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılacağı düşünülmektedir. Bir sonraki denetim yılında söz konusu hususa ilişkin kontrol işlemlerine devam edilecektir” şeklinde bir sonucu öngördü.

TÜRKAN YILDIZ