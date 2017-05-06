Duruşmada tutuklu sanıklar Zekai l., Kaan Emre Ö., Yücel Y., Turgut A., Turan C., Halil K., Mehmet Alper D., Suat S., Muzaffer E., Haşim O., Gökhan G., Osman Ç., İmdat Ö. cezaevinden getirilirken başka suçtan tutuklu sanık Bayram E, ve Nurettin K. da hazır bulundu. Mahkemede tanık olarak dinlenen Malatya Barosu avukatlarından A.B., bir dönem FETÖ adına çalışmalar yürüten Avrasya Hukukçular Derneği’nde FETÖ adına himmet ve sohbet toplantılarına katıldığını beyan etti. A.B mahkemede yaptığı savunmada, “Dernek binası bulunduğu yerden Dörtyol’a taşındı. Yine bir sohbet sırasında Mehmet T., sohbetlerin kısır geçtiğini, dışarıdan birinin gelmesi halinde sohbetlerin daha verimli geçeceğini söyledi ve bu konuşmadan 1-2 hafta sonraki sohbete Halil K. geldi. Dernek binasında önceki gibi namaz kılıp Kur'an ı Kerim okuyup kendi aramızda sohbet edip çay içiyorduk, daha sonraki gelişlerinde beraberinde bir dizüstü bilgisayar getiriyordu, bu bilgisayara beraberinde getirdiği Flash belleği takıyordu, Flash bellekte şifre ile açılıyordu, orada açtığı word belgesi üzerinden o günkü sohbetin mevzusu hakkında bizimle sohbet ediyordu, kısa bir zaman sonra da FETÖ liderinin videoları izletilmeye başlandı” şeklinde konuştu.

TEŞVİL EDİLİYORDU

Savunmasının devamında ise şunları beyan eden avukat A.B., “O sohbetlerde

inançlı insanların Hakim - Savcı olarak adliyelerde görev alması gerektiğini söylüyorlardı, sohbete katılanlar bu noktada teşvik ediliyordu, sadece sınava girilmesi söylenildi, mülakatta yardımcı olunacağına dair bir şey söylenmedi, yine bir sohbet sırasında sohbet öncesi Halil K., elindeki listede ismi bulunan ve Hakimlik sınavına girecek olan kişilerin ismini okuyup bana sordu, daha doğrusu bize sordu, bende tanıdığım inançlı insanlar olduğunu söyledim, o ortamda bulunan diğer arkadaşlarda aynı şeyleri söylediler” dedi.

BYLOCK’U DERNEKTE YÜKLEDİLER

Dernek binasında sohbet sırasında telefonuna ByLock yüklendiğini savunan A.B., mahkemede ki savunmasında ise, ByLock ile ilgili olarak, “2014 yılının son aylarında Halil Kayış dernek binasındaki sohbet sırasında benim telefonumu eline alıp ByLock yükledi, bu sırada diğer arkadaşlarda namaz kılıyordu. Bana müvekkil yönlendireceğini ve bu program üzerinden bedava sohbet edeceğimizi söyledi, ilk programı benim telefonuma yüklediğinde kendi telefonundan benim telefonuma selam şeklinde bir mesaj göndermişti, sonra da benim telefonumdan kendi telefonuna bir mesaj gönderdi, bu şekilde programın çalışıp çalışmadığını test ettik” dedi. Tanık A.B’nin savunmasının ardından söz alan tanıklar ise iddiaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti dosyada ve emniyetten ByLock döküm içeriklerinin istenmesine karar verdi. Mahkeme 14 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.

TAHİR ÖZÇELİK