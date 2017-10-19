Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan “Burası Benim Yerim” adlı proje çerçevesinde hayata geçirilen ‘MAFSAD Kitap Kafe’nin açılışı yapıldı.

Açılışa, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Halk Sağlığı Müdürü Kemal Şener, Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Koordinasyon Şube Müdürü Murat Kılınç, Gençlik Merkezi Müdürleri Murat Usta ve Şeyma Eryılmaz, Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın, MAFSAD Başkanı İnan Orhan, İnternet Habercileri Cemiyeti Dernek Başkanı Kemal Turgut, Malatya Ressamlar Derneği Başkanı Fikret Vurucu, Tema Vakfı Battalgazi temsilcisi Şengül Korkut, Fotoğrafçı-Yazar Rıza Parlak, MAFSAD’lılar, basın mensupları, kitap kurtları ve gençler katıldı.

“KİTAP KAFE’DE 3 BİNİN ÜZERİNDE KİTAP OLACAK”

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk, yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın finansman desteğiyle “Burası Benim Yerim” adlı bir proje hazırladıklarını ve bu proje sayesinde MAFSAD’ı, gençlerin ücretsiz kullanabileceği bir kitap kafeye dönüştürdüklerini, gençlerin bu kafeden ücretsiz faydalanabileceğini, kitap kafede 3 binin üzerinde kitap olduğunu belirtti. Konuk, gençlere yapılacak ücretsiz ikramlara karşılık, gençlerden sadece kafede kitap okumalarını isteyeceklerini ifade etti.

“ÇAYLAR BİZDEN, OKUMAK SİZDEN”

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk sözlerine şöyle devam etti:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortak olduğu bu projede ayrıca, dezavantajlı gençlere yönelik fotoğraf eğitimleri, fotoğraf gezileri, fotoğraf sunum-söyleşileri, fotoğraf sergisi, kitap fuarı gezileri, imza günleri, okur-yazar buluşmaları, kitap dergi tanıtım günleri, kampçılık faaliyeti, çevre ve doğa eğitimleri, ağaç dikme şenliği, model uçak yapımı, ebru sanatı performans gösterisi ve madde bağımlılığı eğitimi gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir. Etkinliklerimizin bir bölümünü Kitap Kafede, bir bölümünü de dezavantajlı bir bölgede hizmet veren Milli Egemenlik Ortaokulunda gerçekleştireceğiz. Kitap Kafemizin varlık sebebi, gençlerimizi kötü ortamlardan uzak tutarak, onların Milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. MAFSAD Kitap Kafemiz, Malatya’mıza ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor ve ekliyoruz; ‘Gençler, çaylar bizden, okumak sizden.”

“MALATYA İÇİN İYİ BİR KAZANIM”

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ise yaptığı konuşmada MAFSAD’ın çok önemli işler yapan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, oluşturulan bu kitap kafenin de Malatya için önemli bir kazanım olduğunu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak her türlü desteği verdiklerini, MAFSAD’la böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, Kitap Kafe’nin gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“MAFSAD GÜZEL İŞLER YAPIYOR”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay da kitap kafe projelerinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak Gençlik ve Spor Bakanlığının kitap kafelere ciddi şekilde destek verdiğini, kitap kafeleri önemsedikleri için kendisinin Malatya’da açılan 6 kitap kafenin açılışına katıldığını söyledi. Gencay, sözlerine şöyle devam etti:

“MAFSAD güzel işler yapıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ortak projeler yürüttük. Açtığımız Malatya Kültür Evi’ne katkı sundular. MAFSAD’ın destekleriyle Fotoğraf Makinesi Müzesini yaptık, biz bu Müzeyi bir laboratuvara dönüştürmek istiyoruz. Müzenin arkasına bir ek bina düşünüyoruz. Bu konuda da MAFSAD’tan gerekli desteği yine alacağız. Şu ana kadar verdikleri destekten dolayı da MAFSAD’a teşekkür ediyorum ve Kitap Kafemizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

HABER MERKEZİ