Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen koordinatörlüğünde Defterdarlık uzmanı, Tarım İl Müdürlüğü mühendisi, Mahalli İdareler Müdürlüğü görevlisi iştirakiyle, DSİ İşletme Başmühendisi İbrahim Tangüner başkanlığında, Derme Sulama Birliği 2013-2016 yılları arası idari teknik ve maliye denetimi yapıldı. Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, "Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat ile Birlik Müdürü Mehmet Karagöz’ün raporlarının resmi olarak teslim tebliğinden itibaren görevlerinden alınmasına yönelik işlemlerin başlatılması gerektiği kanaatine ve sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
ÇAT BARAJI SUYU
94 sayfalık rapor içerisinde yer alan incelemelerde Çat Barajı suyunun tasarruflu kullanılması gerektiğinin belirtildiği ama 2017 yılında sulama sıkıntısı riski meydana geldiği belirtilerek, “Çat Barajı suları hesapsızca ve sorunsuzca kullanılmış ve bu konuda da DSİ'nin uyarıları göz ardı edilmiştir. Ayrıca Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya Valilik makamına sunulan çeşitli yazılarda iç denetçiler tarafından tespit edilen teknik ve idari anlamda görülen eksiklikler ve kusurların hesaplar ve harcamalardaki usulsüzlüklerin sonucunda Derme Sulama Birliği Başkanının görevden alınması hususu rapor halinde sunulmuştur” ifadeleri yer aldı.
MEVZUATA AYKIRI HAREKET
Yine hazırlanan raporda, “2013-2016 yılları arasında Birlik Başkanı Abdullah Polat’ın 57 defa uçakla seyahati olduğu, bu seyahatler ile ilgili herhangi bir çalışma davetiyesini rastlanmadığı, Sulama Birliği Başkanlığı tarafından çalışan personelin çalışma şartlarına ve mevzuata aykırı olarak yönlendirdiği, görevleri haricinde birçok özel işlerde kullanıldıkları ifade tutanakları da tespit edilmiştir” denildi.
NÜFUSLU KİŞİLER İÇİN KULLANILMIŞ
Raporun devamında, “Bununla birlikte Birlik Başkanı Abdullah Polat tarafından kendisine ve akrabalarına ait olan arazilerde, Elazığ DSİ Bölge Müdürlüğünden getirilen beton kanaletlerin döşenmesi kapalı sistem suyunun getirilmesi Birlik başkanı ile Birlik Müdürlüğü Birlik menfaatlerini ve çiftçi menfaatlerini göz etmedikleri birliğin tüm imkânlarını şahsi menfaatleri ile uzak ve yakın akrabaları nüfuzlu kişiler için kullandıklarını kanaatine varılmıştır ”ifadeleri yer aldı.
94 sayfalık raporun son bölümünde Birlik Başkanı ile Birlik Müdürünün Birlik menfaatlerini ve çiftçi menfaatlerini gözetmedikleri, Birliğin tüm imkânlarını şahsi menfaatleri ile uzak, yakın akrabaları nüfuzlu kişiler için kullandıkları belirtildi.
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Derme Sulama Birliğinde görevden alma iddiası
Yorumlar
Toplam 10 yorum mevcut
ahmet ince 5 saat önce yorumlandı
Sen kıimsinki.valilik makamını yargilayasin her sey belgelerle kanıyla mufetis raporuyla ortada hesap verecek yargiyaaa zaten görevden aldilarrrrrrr
mağdur çiftçi 8 saat önce yorumlandı
eee her şeyin bir sonu var. bunca malumun bunca zor kıt kanaat geçinen çiftçinin , onların çocuklarının , geleceğinin hesabını allah yanına bırakır mı sandınız ? şimdi sana kim bir kaşık su verecek bakalım
kral polat 9 saat önce yorumlandı
Hirsizzzz görevden alındı valimizden.allah razı olsun
polat karagöz 10 saat önce yorumlandı
sadece bunlar gün yüzüne çıkanlar, iyi araştırılsın insanın midesinin kaldırmayacağı ne haltlar ortaya çıkacak. bu konuda birlik personeli sorgulanmalı. hepsi emek veren alın teri döken işçiler. bunların ipliğini pazara çıkaracaklardır.
Tarih 1 gün önce yorumlandı
İstifa edeydin daha iyiydi