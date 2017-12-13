Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 30 Kasım 2015 tarihli İç Denetçi Altan Yılmaz tarafından hazırlanan müfettiş raporunda, Sulama Birliği Başkanının, ilgili yönetmeliği 39.maddesi c fıkrasında “Birliğin uygun bir şekilde yönetilmediği ve sulamanın başarısızlığına neden olunduğu denetim raporu ile belgelenmesi durumunda, DSİ Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Orman ve Su işleri Bakanlığının onayı ile başkanlık görevinin sona ereceği” hükmü nedeniyle, birlik başkanının görevden alınması talep edilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na hem DSİ Genel Müdürlüğünün hem de Malatya Valiliği’nin yaptığı denetimlerde görevden alınmaları istenen Derme Sulama Birliği Başkanı ve müdürünün neden hala görevde olduklarını sormuş, Derme Sulama Birliği ile ilgili ilki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 30 Kasım 2015 tarihli, diğeri Malatya Valiliği tarafından 7 Nisan 2017 tarihli 2 rapor hazırlandığını belirtmişti.

MADEM İŞLEM YAPMAYACAKSINIZ NEDEN TEFTİŞ YAPTIRIYORSUNUZ?

Ağbaba, hem 2015 hem 2017 yıllarında yapılan iki ayrı denetim raporunda da birlik başkanının ve birlik müdürünün görevden alınması talebinin olduğu, ancak bu talebin yerine getirilmemesinin Malatya ilinde tartışmaları beraberinde getirdiğini belirterek Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından cevaplandırılmasını istemiyle şu soruları yöneltmişti:

“Derme Sulama Birliği’nin 2015 yılı denetiminde ortaya çıkan usulsüzlükler nelerdir? Bu usulsüzlüklerle ilgili Bakanlığınız tarafından nasıl bir işlem başlatılmıştır? Bakanlığınıza bağlı müfettişlerin görevden alınmasını istediği birlik başkanı hangi gerekçelerle 2,5 yılı aşkın süredir hala koltuğunda oturmaktadır? Madem hiçbir işlem yapılmayacak neden teftiş yaptırıyorsunuz? Başkanının 2013-2016 yılları arasında 57 kez uçakla seyahat yaptığı, seyahatlerle ilgili herhangi bir çalışma davetiyesini rastlanmadığı doğru mudur? Birlikte çalışan personellerin başkanın özel işlerinde çalıştırıldıkları doğru mudur?”

“ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun önergeye verdiği yanıtta, “Derme Sulama Birliği hakkında 2013-2014 yılları işlemlerine ilişkin 30 Kasım 2015 tarihinde idari ve teknik denetim raporu düzenlenmiş olup, raporda eleştiri konusu yapılan hususlarda sulama birliği tarafından yapılan düzenlemeler denetçi tarafından uygun görülmüştür. Ancak birlik başkanının görevden alınması hususunda idari ve mali denetim yapılmaması nedeniyle işlem yapılmamıştır. Malatya Valilik Makamı tarafından 2013-2016 yıllarını kapsayan idari ve mali denetimi 2017 yılı içerisinde henüz yeni tamamlandığından, denetim raporunun neticesi beklenmektedir” ifadelerine yer verdi.

“BİRLİK BİNASINA ENSAR REKLAMI ASMAKLA OLMAZ”

Bakanlığın verdiği yanıtın ardından bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuyu kişilere indirgemeden gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istediklerini belirtti. Ağbaba, “Malatya milletvekili olarak Malatyalı üreticilerin yaşadıkları en büyük sorunun susuzluk olduğunu defalarca dile getirdim. Su sorununu sulama birliklerinden bağımsız düşünemeyiz. Malatya’nın en büyük sulama birliğinde yaşanılanları da görmezden gelemeyiz. TV programlarında gerçekleri sorgulayan şehrin milletvekiline laf söyleyenler, sulama birliğinin binasına Ensar Vakfı’nın bez brandalı reklamını asarak ‘Ben de sizdenim’ mesajı verenler, önce teftiş raporlarındaki madde madde sıralanan usulsüzlüklere cevap vermelidir. Bunu kendileri yapmıyorsa, şehri yönetenler, DSİ Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlük ve nihayetinde bakanlık yapmalıdır. Unutulmasın ki müfettişler tarafından ortaya çıkarılan sayfalarca usulsüzlüğe rağmen idari ve mali denetim yapmamak suça ortak olmaktır” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ