Çalışmalar kapsamında Malatya Yazıhan Tohma Çayı ıslahı için toplu makineli çalışmalar devam ediyor. Islah çalışmaları ile birlikte Tohma Çayı çevresinde 4 köy ile 700 dekar tarım arazisi arazi taşkınlardan korunmuş olacak. Bölge Müdürlüğü çalışmaları kapsamında Yazıhan Recai Kutan Barajı sulama boru montaj çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

SULAMA MEVSİMİNE YETİŞECEK

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da inşa edilen Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Yüzde 67 fiziki gerçekleşme sağlanan ve toplam 120 bin dekar alanı sulayacak projenin, 92 bin 300 dekarı sulayacak bölümü sulama mevsimine yetiştirileceği öğrenildi. Yazıhan ve köylerinde geçimini tarımla sağlayan vatandaşların sulama sıkıntısının ortada kaldıracak olan DSİ’nin yapmış olduğu Baraj, bölge halkının umudu oldu.

HEDEFE ULAŞILDI

Yapılan Recai Kutan Barajı ile birlikte inşaatı devam eden sulama projesinde sona doğru gelindi. DSİ, projede yüzde 67’lik fiziki hedefe ulaştığını ifade etti. Barajın tam kapasiteli çalışması ile birlikte toplamda 120 bin dekar alanı sulayacak projenin cazibeli 92 bin 300 dekarını sulama mevsimine yetiştirecek olan DSİ, 28 bin 300 dekarlık terfili sulama şebekesini ise 2017 sonuna kadar hizmete almayı hedeflediği kaydedildi. Proje hedefinin, 120 bin 600 dekar zirai arazinin modern sulama teknikleri suya kavuşması şeklinde olduğu bildirildi.

ÜRÜN PATLAMASI OLACAK…

Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması’nın en önemli özelliği ise, vanaların imalatı tamamlandığında Türkiye'deki sulama projelerinde en büyük kelebek vanalara sahip olunması… Yazıhan’da sulamayla birlikte ciddi bir ürün patlaması olacak ve özellikle gıda ve gıdaya dayalı sanayi altyapısı yatırımcıları için daha da everişli hale gelecek. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 126 milyon lira olan bu proje ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 69 milyon lira katkı vermek hedefleniyor. Öte yandan proje ile 36 bin kişinin de istihdam edilmesi planlanıyor.











TAHİR ÖZÇELİK