Kur’an-ı Kerimi güzel okumak için Malatya genelindeki 12 imam hatip lisesinden öğrencinin yarışırken, yarışmanın Jüri Başkanı İlçe Müftüsü Nurullah Birlik oldu. Yarışmada Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesinden Emre Olçar birinci, Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mehmet Küçükaydın ikinci, Mahmut Celallettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Said Elmuhammed ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Abdülbaki Ertuğrul ve İlçe Müftüsü Nurullah Birlik tarafından verildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerden birinci olana çeyrek altın, ikinci ve üçüncü olana gram altın, ayrıca tüm öğrencilere de 150’şer TL para ödülü ve kitap seti hediye edildi.

Yarışmayı İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Abdülbaki Ertuğrul, İlçe Müftüsü Nurullah Birlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İmam Hatip Lisesi Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da izledi.

İHA