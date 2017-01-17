Ödül törenine Kaymakam Vedat Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, masaları tek tek dolaşarak sınav ve yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik edip, ailelerle selamlaştı. Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz ve Gençlik’ konulu slayt gösterisi ve yemek ikramından sonra söz alan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat eğitimin öneminden bahsetti.

TEOG sınavı ile ‘Asımın Nesli 15 Temmuz’u Anlatıyor’ yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Polat, "Gençlerimizin okuması, öğrenmesi, kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri bizim en büyük zenginliğimiz ve en büyük gücümüzdür. Çünkü bizler geçmişte bilgi ve ilimden uzaklaşınca kaybeden taraf olduk, bunun için eğitim çok önemlidir. İnsanoğlu kendisini eğitmeli ve geliştirmelidir” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI BAŞARILARDAN DOLAYI KUTLUYORUM

Bilgide ve ilimde kazanmak durumunda olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu ve kuruluşlarla ortak projeler üreterek eğitime tam destek veriyoruz. Eğitim hizmetlerini ciddi şekilde önemsiyoruz. Bizi asıl sevindiren çocuklarımızın katıldıkları TEOG ve ‘Asımın Nesli 15 Temmuz’u Anlatıyor’ yarışmalarında gösterdikleri üstün başarılarıdır, onları yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı okul, aile ve çevre ile bağlantılıdır. Okuldaki yeterli eğitim, iyi bir çevre ve iyi bir aile ortamı birleştiği zaman başarı ortaya çıkar. Çocuklarımızın eğitim alanında başarılı olmaları için çaba sarf eden başta anne ve babalar olmak üzere İlçe Mili Eğitim Müdürlüğüne, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” sözlerini kaydetti.

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

TEOG sınavında tam puan, bir ve iki yanlış yapan, okul birincisi olan toplam 127 öğrenciye Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve diğer protokol üyeleri tarafından hediye çeki ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

HABER MERKEZİ