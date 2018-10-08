Dentaş’tan teröre tepki

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 8 askerin şehit edilmesine Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hatem Denktaş da tepki gösterdi. Yaptığı yazılı açıklamayla hain terörün çirkin yüzünü Batman’ın Hasankeyf ilçesinde gösterdiğini ifade eden Başkan Dentaş, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerimiz şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını hatırlattı.

ULUSUMUZUN BAŞI SAĞ OLSUN

Kanlı terör eylemine şiddet ve lanetle kınadığını belirten Başkan Denktaş, “Amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ortadan kaldırmak, ulusal kimliğimizi silmek, yurt ve ulus bütünlüğümüzü bölerek kardeş kavgası yaratmak olan terör örgütü şunu bilmelidir ki, Türk ulusu asla boyun eğmeyecektir. Eğitim-İş olarak hükümeti bir an önce teröre karşı gerekli her türlü önlemi almaya davet ediyoruz. Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi siyasi iktidar, teröre karşı ulusal politikalar üretmeli ve bunların sürekliliğini sağlamalıdır. Kanlı terör eylemini şiddet ve lanetle kınıyor, bütün şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Şehit ailelerinin ve ulusumuzun başı sağ olsun” diye konuştu.