Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95826
ALTIN
233.979
DOLAR
6.1192
STERLİN
7.9993
EURO
7.0264

Dentaş’tan teröre tepki

Batman’da 8 askerin şehit edilmesine tepki gösteren Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hatem Denktaş, “Amacı yurt ve ulus bütünlüğümüzü bölerek kardeş kavgası yaratmak olan terör örgütü şunu bilmelidir ki, Türk ulusu asla boyun eğmeyecektir” dedi.

Dentaş’tan teröre tepki

Batman’da 8 askerin şehit edilmesine tepki gösteren Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hatem Denktaş, “Amacı yurt ve ulus bütünlüğümüzü bölerek kardeş kavgası yaratmak olan terör örgütü şunu bilmelidir ki, Türk ulusu asla boyun eğmeyecektir” dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:03
Dentaş’tan teröre tepki

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 8 askerin şehit edilmesine Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hatem Denktaş da tepki gösterdi. Yaptığı yazılı açıklamayla hain terörün çirkin yüzünü Batman’ın Hasankeyf ilçesinde gösterdiğini ifade eden Başkan Dentaş, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerimiz şehit olduğunu, 3 askerin ise yaralandığını hatırlattı.

ULUSUMUZUN BAŞI SAĞ OLSUN

Kanlı terör eylemine şiddet ve lanetle kınadığını belirten Başkan Denktaş, “Amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ortadan kaldırmak, ulusal kimliğimizi silmek, yurt ve ulus bütünlüğümüzü bölerek kardeş kavgası yaratmak olan terör örgütü şunu bilmelidir ki, Türk ulusu asla boyun eğmeyecektir. Eğitim-İş olarak hükümeti bir an önce teröre karşı gerekli her türlü önlemi almaya davet ediyoruz. Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi siyasi iktidar, teröre karşı ulusal politikalar üretmeli ve bunların sürekliliğini sağlamalıdır. Kanlı terör eylemini şiddet ve lanetle kınıyor, bütün şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Şehit ailelerinin ve ulusumuzun başı sağ olsun” diye konuştu. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BatmanHatem Denktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya bu satışı konuşuyor!
Malatya bu satışı konuşuyor!
68 terörist etkisiz hale getirildi
68 terörist etkisiz hale getirildi
28 terörist etkisiz hale getirildi
28 terörist etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim