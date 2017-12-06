Vatandaşların güvenliği açısından önemli olan kış lastiği uygulamasıyla ilgili dün Trafik Denetleme Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Deniz, bir basın açıklaması yaptı. Polis Kantini karşısında gerçekleştirilen basın açıklamasında Deniz, Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak bütün yol kullanıcılarına hayırlı yolculuklar dilediklerini söyledi.

625 TL CEZA TATBİK EDİYORUZ

Önceliklerinin vatandaşlara ceza yazmak olmadığını belirten Deniz, şunları kaydetti:

“Kış mevsiminin başlaması dolayısıyla 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulamamız karayolları trafik kanunun 65. Maddesi gereğince zorunlu kılınmıştır. Özellikle kamyonlar, çekiciler, tankerler, otobüsler ve bütün dingilli araçların bütün lastiklerinde kış lastiği kullanmak zorunluluğu vardır. Kamyonetler, minibüsler, A sürücü belgesine sahip bütün otomobiller, kamu kurum ve kuruluşlarının bütün araçları ile sivil toplum kuruluşlarının bütün araçlarında da kış lastiği kullanmak zorundadır. Kış lastiği takmayanlara bu yıl için 625 TL ceza tatbik ediyoruz. Yılbaşından sonra 715 TL olacak. Bizim önceliğimiz ceza yazmak değil vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmeleri bakımından kış lastiği çok önemlidir. Öncelikle tanzim, denetleme ve üçüncü ebatta biz ceza yazmak zorunda kalıyoruz. Özellikle vatandaşlardan cezadan ziyade kendi can güvenlikleri bakımından kış lastiklerini kullanmalarını istiyoruz.”

MUTLU SARIGÜL