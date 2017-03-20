Malatya Evet Platformu Çağrı Grubu üyesi avukatlar adına açıklama yapan Avukat Özcan Çetin, “Ülkemiz, demokratikleşme sürecinde yeni bir hedefe doğru süratle ilerlemektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasi en temel evrensel kazanımımızdır. Fakat milletimiz geçen süreçte bu kazanıma yönelmiş onlarca kalkışmayla karşı karşıya kalmıştır. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 darbelerinde milli iradeye yönelik kalkışmalar başarılı olmuş ve akabinde de cuntacılar anlayışlarını ve kendilerini koruyan anayasalar yapmışlardır. Böyle bir sürecin ürünü olarak hazırlanan 1982 anayasası ise hala yürürlüktedir. Bu anayasanın verdiği yetkilere dayandıkları iddiasıyla aynı anlayış bir kez daha 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe yapmaya kalkmış, fakat ilk kez milletin iradesine sahip çıkmasıyla başarılı olamamıştır. Sürecin galibi ise millet olmuştur. Darbecilerin her zaman olduğu gibi hedef aldığı ve fiilen de saldırdığı TBMM, bu saldırıdan milletin desteğiyle kurtularak Gazi Meclis unvanını almıştır. Millet adına Meclisi de sürecin galibidir. 1960’tan bugüne ve ilk kez böyle bir süreçten galip olarak çıkan milletin Meclisi, milleti güçlendiren, koruyan ve öncelikli olarak sistem arızalarını giderici bir bakış açısıyla bir anayasa düzenlemesi yapmıştır. Bu düzenleme 16 Nisan’da milletin onayına sunulacaktır” dedi.

DEMOKRASİMİZİN KALİTESİNİ ARTTIRACAK

Yapılacak olan düzenlemeler hakkında da bilgiler veren Çetin, “Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak değiştiren bu düzenlemeyle; demokratik meşruiyetin temel araçları olan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin daha belirgin çizgilerle birbirinden ayrılması öngörülmekte olup bu ise demokrasimizin kalitesini arttıracaktır. Millet iradesinin tecelligahı olan yasama organı Meclis, temsilde adalet ilkesiyle teşekkül ettirilerek bu ilkeyi gölgeleyen unsurlardan da arındın intaktadır. Millet adına yasa yapan Meclis, aynı zamanda millet adına yürütmeyi denetleyen tek kurum vasfına kavuşacaktır. Doğrudan milletin iradesiyle belirlenen yürütme, güçlü ve etkin bir hüviyete kavuşmaktadır. Millet adına karar veren ve meşruiyetini yine milletten alan yargı, bağımsızlık kimliğiyle birlikte tarafsızlık vurgusuyla da yeni anayasada yerini alacaktır. Bu ülke, koalisyonların yıkıcı etkilerinden kurtulacak bir koalisyon olacaksa da bu toplum tabanında ve sandıktan önce gerçekleşecektir” ifadelerinde bulundu.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

16 Nisan’da gerçekleşecek referandumun bir anayasal değişikliği öngördüğünü vurgulayan Özcan Çetin, “Malatya Barosu’na bağlı biz avukatlar olarak bu yasal metnin lâfzen ve ruhen evrensel hukuk normların uygun olduğunu ve keza demokratik meşruiyeti daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Özellikle belirtmek isteriz ki bu anayasal değişikliğe ilişkin bağlı bulunduğumuz meslek kuruluşunun Birlik Başkanı ile aynı düşünce ve kanaatte değiliz. Malatya Barosuna bağlı biz avukatlar ve biliyoruz ki Türkiye’de bu mesleğe mensup on binlerce meslektaşımız bizlerle aynı kanaati paylaşmaktadır. Kurumsal duruş bu çerçevede gerçekliği asla yansıtmamaktadır. Malatya Barosu’na bağlı arkadaşlarımızla; meselenin salt siyasilerin meselesi olmadığı tüm toplumun meselesi olduğu bilinciyle Malatya Evet Platformu’nun çağrısını üstlenmiş bulunmaktayız. İnanıyoruz ki bu çağrımız sivil toplum ve tüm kesimlerden karşılık bulacaktır. Süreçte anayasal metnin anlatılması hususunda arkadaşlarımızla etkin bir şekilde çalışacağız ve sürecin ‘evet’le sonuçlanması için de etkin bir gayret içerisinde olacağız” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK