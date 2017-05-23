Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivil Toplum Örgütleri ve İşçi Sendikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileriyle birlikte TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı KOOP-İŞ Malatya Şubesi ve Güvenlik-İş Malatya İl Temsilciliğini ziyaret ederek çalışma yaşamının sorunlarını değerlendirdi.

ALINAN KARARLARA SENDİKALAR DA KATILMALI

KOOP-İŞ Malatya Şube Başkanı Necdet Durak, Ağbaba’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek “Ülke gündemi çok yoğun. Ülke gündeminin belirlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinin alınması çok önemli. Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye’nin en önemli unsurlarından biri, bu nedenle alınacak kararlarda STK’ların görüşlerinin ön planda tutulması gerekmektedir” diye kopnuştu. Güvenlik-İş İl Temsilcisi Çetin Tatar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikalarının çalışmalarının ve yaşanan sorunların yer aldığı dosyayı Ağbaba’ya takdim etti.

TÜRKİYE’DE SENDİKALAŞMA YÜZDE 10 DÜZEYİNDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı konuşmada, “KOOP-İŞ ve Güvenlik İş önemli sendikalarımız. Türkiye’de demokrasinin gelişmişliği örgütlenme ile ölçülür. Ülkemizde maalesef sendikalaşma yüzde 10 civarında. Türkiye gittikçe güvencesizliğin hâkim olduğu bir ülke haline geldi. Bu anlamda sendikalara önemli görev düşüyor. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde sendikalar en az siyasi partiler kadar önemlidir. ‘Demokrasinin vazgeçilmez unsurları siyasi partilerdir’ denir ama demokrasinin vazgeçilmez unsuru aslında sendikalardır, örgütlü yapılardır. Sendikalar ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur” ifadelerini kullandı.

“FONLAR AMAÇLARI DIŞINDA KULLANILIYOR”

“Biz Türkiye’deki sendikacılığın sorunlarını biliyoruz ve yakından takip ediyoruz” diyen Ağbaba, “Bir süre önce esnek çalışma ve kiralık işçilik denilen, bizim kölelik düzeni olarak dillendirdiğimiz bir yasa geçti. Emek cephesinde durduğumuz yer, her zaman emeğin ve sendikalarımızın durduğu yerdir. Sendikalarımızın ‘hayır’ dediğine, ‘evet’, ‘evet’ dediğine ‘hayır’ demeyiz. Sendikalarımıza rağmen hiçbir şey yapmayız. Önümüzdeki günlerde kıdem tazminatı ile ilgili bir çalışmayı tekrar önümüze getirecekler. Kıdem tazminatını fona devredilmesi planlanıyor. Türkiye’nin geçmişteki fon uygulamaları belli, fonlar tamamen başka yerlere kaynak aktarmak için uygulanıyor. İşsizlik sigortası fonundaki biriken paraların nereye aktarıldığını düşünün. Kıdem tazminatının fona devredilmesini kabul etmiyoruz, bu doğru bir uygulama değildir. Türk-İş’inde bizimde kırmızı çizgimiz kıdem tazminatının fona devredilmesidir. Sendikalara, işçilere rağmen bir düzenleme yapılması doğru değil” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA YAŞAMINDA SOYUTLANMAK İSTEMİYORUZ

CHP STK ve İşçi Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Hükümet sendikal anlamda, örgütleme anlamında kendisine muhalif kimseyi istemiyor. Basındaki muhaliflerini cezaevlerine gönderiyor, sendikadaki muhaliflerinin seslerini kısmaya çalışıyor. Bizim tarihimizde ilk kez ILO’ya Türk-İş değil de Memur- Sen gönderiliyor. Hükümet bu konuda ısrarcı davranırsa Uluslararası Çalışma Örgütleri de Türkiye’yi dışlayacaklar. Siyasal, ekonomik yönden dışlanması yetmiyormuş gibi bir de çalışma yaşamı alanında dünyadan soyutlanmasını istemiyoruz. Hükümetin bu yanlıştan döneceğini umuyorum. Uluslararası toplantıda işçi kesimini temsilen Türk-İş’in bulunması gerekiyor. İşçilerimizin, emekçilerin sorunlarını her zaman TBMM’de dile getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ