CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Muhtarların Türkiye’nin en demokratik yollarıyla seçilen kişiler olduğunu hatırlatan Ağbaba, “Muhtarlarımız vatandaşımızın gözü, kulağı, sesidir. Demokrasinin yereldeki en köklü temsilcileridir” dedi.

DERT DİNLEYEN MAKAM

Ağbaba, “Muhtarlarımız mahallelerinin kaymakamı, belediye başkanı, daire müdürüdür. Bu nedenle muhtarların karar alma mekanizmasında yetkili olması gerekiyor. Kendi mahallesinin sorunlarının daha hızlı çözülebilmesi için belediye meclislerine katılmalı ve mecliste oy verme yetkisi de olmalıdır. Muhtarlık sadece dert dinleyen bir makam olmak yerine yetkisi olan, ilgili makamlara vatandaşların yaşadıkları sorunları iletip, çözüm üreten makamlar olmalıdır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu muhtarlıktır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak muhtarların çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirecek, maddi sorunlarının çözecek çok sayıda projelerinin olduğunu hatırlatan Ağbaba, “Muhtarlarımızın sorunlarını, sıkıntıların çözmek demek aynı zaman da vatandaşlarımızın da sorunlarını çözmek demektir. Böylesine önemli bir görevi türlü zorluklar ve imkansızlıklar içinde yapmaya çalışan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi ve başarı dileklerimi sunuyorum” dedi.

HABER MERKEZİ