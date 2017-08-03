AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, dün AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililerle birlikte Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve sendika üyelerini ziyaret etti. Ziyarette ilk konuşmayı Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım yaptı.

Başkan Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve İl Başkanı Hakan Kahtalı ile parti üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan bu yana önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

TAARRUZ DEVAM EDİYOR

15 Temmuz’da Memur-Sen ve siyasilerin dik duruşundan bahseden Başkan Yıldırım, “Memur-Sen’in çalışanları olarak dik, ilkeli duruşu, siyasilerimizin ilkeli ve dik duruşu sayesinde ülkemiz şu anda Ortadoğu’da ve Balkanlar’da, Avrupa’da belki dünyada parlayan bir yıldız konumuna geldi. Ama tabi taarruz geçmiş değil, taarruz devam ediyor. Bu nedenle de dikkatlerimizi çok böyle ikincil ve önemsiz konulara yer vermeden, ülkemizin, milletimizin, devletimizin birlik ve beraberliği için dik durmaya birlikte yürümeye inşallah devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BAŞLADI

1 Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerine de değinen Başkan Yıldırım, “Kamu çalışanları için önemli bir süreç başladı. 1 Ağustos itibariyle 2018-2019 yılını kapsayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri şu anda devam ediyor. 3 milyon 200 bin kamu çalışanı, 1 milyon 900 bin emekli memur, yani 5 milyon 100 bin kişiyi ama genel anlamda 20 milyon kişiyi ilgilendiren bir toplu sözleşme süreci yaşıyoruz. Şu anda bu süreçte Memur-Sen 11 iş koluyla 11 sendikasıyla masada. İşveren ve iş gören arasında görüşmeler başladı. Önce genel görüşmeler bütün çalışanları ilgilendiren görüşmeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Daha sonra sözü AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı aldı. AK Parti döneminde memurlarla daima çok güzel çalışmaları olduğunu dile getiren Başkan Kahtalı, “Bugüne kadar ki AK Parti hükümetleri döneminde her daim memurumuzdan, işçimizden yana çok güzel çalışmalarımız oldu. Çok kıymetli Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan inşallah Cumartesi günü Malatya’mızda olacak. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımızla bugün olduğu gibi Cumartesi günü de sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti’nin 16’ncı yılının dolmak üzere olduğunu kaydetti. Bu süreç içerisinde neler yaptıklarını açıklayan Milletvekili Çalık, “Türkiye’ye yapmış olduğumuz yatırımlar, hizmetler sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın da dikkatini çekiyor. Eğer bugün AK Parti hükümetlerinin başarısından bahsediyorsak, bürokrasideki, kamudaki memurlarımızın ve kardeşlerimizin bundaki emeğini asla yadsıyamayız” söylemini kullandı.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ TÜM TÜRKEYE’Yİ KAPSIYOR

Milletvekili Çalık, Sosyal Güvenlik şemsiyesini genişlettiklerini belirterek, “Binlerce kere şükürler olsun ki Türkiye'nin kat etmiş olduğu yolda özellikle Genel Sağlık Sigortası başta olmak üzere, Sosyal Güvenlik sisteminin yüzde 100 Türkiye'yi kapsıyor olması bizim için çok önemli bir adımdır. 2002'de Sosyal Güvenlik Sistemi denen bir sistemin olmadığı sadece sıkıntılı sağlık kuruluşlarının olduğu, memurlarımızın dahil, işçilerimiz olmak üzere Sosyal Güvenlik şemsiyesi altında çok ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Bu yaşanılan sorunları bertaraf etmek için öncelikle Sosyal Güvenlik şemsiyesini genişlettik. Tüm Türkiye'yi kapsayacak yüzde 99, hatta yüzde 100 kapsayacak Sosyal Güvenlik şemsiyesinin içine hem memurlarımızı hem işçilerimizi hem emeklerimizi hem bakmakla mükellef olduğunuz ailelerinizin de hem de primlerini ödeyemeyen Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki 7 milyon 200 bin insanımızı Sosyal Güvenlik şemsiyesi altına aldık” diye konuştu.

KAT ETTİĞİMİZ YOL BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerden bahseden Milletvekili Çalık, “Bunlar bizim için çok önemli adımlardı. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan memurların ve memur emeklilerimizle ilgili 2002'den itibaren kat ettiğimiz yol bizim için çok önemli. Öncelikle Türkiye'deki gelişmelere baktığımızda 2002 yılındaki Gayri Safi Milli Hasılamız 232 milyar iken bugün gelinen nokta itibariyle, Gayri Safi Milli gelirimiz 857 milyar dolarla ulaşmış vaziyettedir. Özellikle 2002'den bu yana kamu personellerinin mali ve sosyal haklar anlamında önemli ölçüde artışlar sağladık. Aile Yardımı Ödeneği dahil olmak üzere en düşük memur maaşında yüzde 552 oranında artış sağladık. 2 bin 558 TL ortalama memur maaşında yüzde 432.4 artış sağlayarak 3 bin 77 TL'ye çıkardık. Ama bunlar yeterli mi? Gönül arzu ediyor ki Türkiye ekonomisi büyüsün ve kamuda görev yapan arkadaşlarımıza da bu anlamda büyüyen ekonomiye desteklerini de, maaşlarını da, sosyal haklarına da daha yüksek seviyelerde çıkaralım” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Çalık, “Şimdi Memur-Sen Genel Başkanımız başta olmak üzere memur sendikalarımızın hummalı çalışması dönemindeyiz. Özellikle Türkiye için ve demokrasimiz adına atılan çok önemli bir adımın sürecini yaşıyoruz” diye konuştu.

EKONOMİMİZ BÜYÜSÜN

Toplu Sözleşme görüşmelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Milletvekili Çalık, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz destekler ile enflasyonlu aşağıya çekerken, var olan enflasyonda işçilerimizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı ezdirmemek için ve sosyal haklarını vermek için elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı gösterdik. İnşallah inanıyorum ki bu toplu sözleşmeler sürecinde de aynı hassasiyeti hem sendikamız hem de Hükümetimiz, Sayın Bakanımız ve ekibimiz gösterecektir. İnşallah şimdiden toplu sözleşmelerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah sizlere, Hükümetimize, devletimize güç kuvvet versin. Ekonomimiz büyüsün.”

MUTLU SARIGÜL